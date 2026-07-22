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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 21:42 |
645
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Динамо осталось без трех ключевых игроков

Михайленко и Тымчик не помогут команде в матче против ПАОКа

22 июля 2026, 21:42 |
645
2 Comments
Динамо осталось без трех ключевых игроков
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал о кадровых потерях команды перед матчем с ПАОКом.

– Какова ситуация с Михайленко, Тымчиком и Лонвейком? Смогут ли они помочь команде в четверг?

– Михайленко и Тымчик тренируются по индивидуальной программе. Лонвейк находится в общей группе и готовится к игре.

– Из-за травмы вне игры остался левый защитник Константин Вивчаренко. В то же время накануне «Динамо» усилило конкуренцию на правом фланге обороны, подписав Алексея Сыча. Какова сейчас ситуация с конкуренцией на левом фланге обороны?

– Все хорошо, конкуренция есть. Что касается Константина, он пройдет более тщательное обследование. Только тогда мы сможем говорить о серьезности травмы и понять, сколько времени он пропустит.

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Игорь Костюк Джастин Лонвейк Александр Тымчик Николай Михайленко Константин Вивчаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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У динамо взагалі не має ключових гравців
Хіба що Ярмола. Все інше шлак який би в 90 тих і близько не пустили до основи. 
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-4
Отличная новость! Будем рвать дырявых!
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-5
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