Динамо осталось без трех ключевых игроков

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал о кадровых потерях команды перед матчем с ПАОКом.

– Какова ситуация с Михайленко, Тымчиком и Лонвейком? Смогут ли они помочь команде в четверг?

– Михайленко и Тымчик тренируются по индивидуальной программе. Лонвейк находится в общей группе и готовится к игре.

– Из-за травмы вне игры остался левый защитник Константин Вивчаренко. В то же время накануне «Динамо» усилило конкуренцию на правом фланге обороны, подписав Алексея Сыча. Какова сейчас ситуация с конкуренцией на левом фланге обороны?

– Все хорошо, конкуренция есть. Что касается Константина, он пройдет более тщательное обследование. Только тогда мы сможем говорить о серьезности травмы и понять, сколько времени он пропустит.