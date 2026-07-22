Динамо осталось без трех ключевых игроков
Михайленко и Тымчик не помогут команде в матче против ПАОКа
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал о кадровых потерях команды перед матчем с ПАОКом.
– Какова ситуация с Михайленко, Тымчиком и Лонвейком? Смогут ли они помочь команде в четверг?
– Михайленко и Тымчик тренируются по индивидуальной программе. Лонвейк находится в общей группе и готовится к игре.
– Из-за травмы вне игры остался левый защитник Константин Вивчаренко. В то же время накануне «Динамо» усилило конкуренцию на правом фланге обороны, подписав Алексея Сыча. Какова сейчас ситуация с конкуренцией на левом фланге обороны?
– Все хорошо, конкуренция есть. Что касается Константина, он пройдет более тщательное обследование. Только тогда мы сможем говорить о серьезности травмы и понять, сколько времени он пропустит.
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