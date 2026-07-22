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Бельгия
22 июля 2026, 20:05 | Обновлено 22 июля 2026, 20:06
161
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гент укрепил защиту перед дуэлью с ЛНЗ

Сенегалец Мухамед Нгом стал игроком бельгийского клуба

22 июля 2026, 20:05 | Обновлено 22 июля 2026, 20:06
161
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гент укрепил защиту перед дуэлью с ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мухамед Нгом
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Бельгийский «Гент» официально объявил о переходе 26-летнего защитника Мухамеда Нгом из швейцарского клуба «Грассхоппер».

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера Мухамеда составила 2.7 миллиона евро. Контракт подписан до лета 2031 года.

Сенегалец провел в «Грассхоппере» всего пять месяцев после зимнего перехода из «Риги». В составе швейцарского клуба отиграл 18 матчей, в которых оформил гол и ассист.

Дебютировать за «Гент» Нгом может в матче против черкасского ЛНЗ, который пройдет 23 июля во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Начало поединка – в 21:00.

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Гент чемпионат Бельгии по футболу трансферы Лига конференций ЛНЗ Черкассы Грассхоппер чемпионат Швейцарии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Гент
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