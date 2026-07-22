ОФИЦИАЛЬНО. Гент укрепил защиту перед дуэлью с ЛНЗ

Бельгийский «Гент» официально объявил о переходе 26-летнего защитника Мухамеда Нгом из швейцарского клуба «Грассхоппер».

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера Мухамеда составила 2.7 миллиона евро. Контракт подписан до лета 2031 года.

Сенегалец провел в «Грассхоппере» всего пять месяцев после зимнего перехода из «Риги». В составе швейцарского клуба отиграл 18 матчей, в которых оформил гол и ассист.

Дебютировать за «Гент» Нгом может в матче против черкасского ЛНЗ, который пройдет 23 июля во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Начало поединка – в 21:00.