ОФИЦИАЛЬНО. Гент укрепил защиту перед дуэлью с ЛНЗ
Сенегалец Мухамед Нгом стал игроком бельгийского клуба
Бельгийский «Гент» официально объявил о переходе 26-летнего защитника Мухамеда Нгом из швейцарского клуба «Грассхоппер».
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера Мухамеда составила 2.7 миллиона евро. Контракт подписан до лета 2031 года.
Сенегалец провел в «Грассхоппере» всего пять месяцев после зимнего перехода из «Риги». В составе швейцарского клуба отиграл 18 матчей, в которых оформил гол и ассист.
Дебютировать за «Гент» Нгом может в матче против черкасского ЛНЗ, который пройдет 23 июля во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Начало поединка – в 21:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Слово взял Владимир Загурский
Галонский может перейти в «Верес»