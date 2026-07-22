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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 17:55 | Обновлено 22 июля 2026, 18:15
1786
0

Карпаты подписали рекордсмена УПЛ

Состав «львов» пополнил лидер юношеской сборной Украины

22 июля 2026, 17:55 | Обновлено 22 июля 2026, 18:15
1786
0
Карпаты подписали рекордсмена УПЛ
ФК Рух. Олег Дзюринец
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Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» подписали контракт с правым вингером «Руха» Олегом Дзюринцем.

Уроженец Борислава, которому в четверг исполнится 16 лет, является абсолютным рекордсменом УПЛ. 8 августа 2025 года, выйдя на замену в матче против киевского «Динамо» (1:5) в возрасте 15 лет и 17 дней, Дзюринец стал самым молодым игроком в истории элитного дивизиона Украины. Он побил предыдущий рекорд защитника «Металлиста» Кирилла Дигтяря (15 лет и 159 дней), установленный 3 мая 2023 года.

Кроме того, Дзюринец был одним из лидеров академии «Руха». В июле этого года Олег стал главным героем финала Суперкубка НЛМ в составе «Руха» U-16. В матче против принципиального львовского соперника — «ЛФКС-Карпаты» (5:0) — он оформил голевой дубль, отдал результативную передачу и был признан лучшим игроком встречи.

В составе сборной Украины U-17 Олег Дзюринец провел 8 матчей и забил 2 мяча (в квалификации Евро в ворота Латвии и Албании).

По итогам прошлого сезона «Карпаты» заняли девятое место в УПЛ. «Рух» финишировал четырнадцатым, после чего отказался от участия в переходных матчах, объявив о намерении выступать в следующем сезоне во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Динамо» и «Шахтера» после работы тренером возобновит игровую карьеру.

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Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ инсайд Олег Дзюринец Рух Львов Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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