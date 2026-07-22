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Лига Европы
22 июля 2026, 18:05 | Обновлено 22 июля 2026, 18:06
114
0

САРАПИЙ: «Мы все должны жить этой игрой, добиваться результата»

Центральный защитник «Полесья» высказался о предстоящем матче с «Копенгагеном»

22 июля 2026, 18:05 | Обновлено 22 июля 2026, 18:06
114
0
САРАПИЙ: «Мы все должны жить этой игрой, добиваться результата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий
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Центральный защитник «Полесья» Эдуард Сарапий поделился ожиданиями от первого матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Копенгагена».

– Насколько тяжело играть первый официальный матч в сезоне, в котором нет права на ошибку?

– Мы уже привыкли к такому. Это не тяжело. У команды должен быть двойной настрой.

Мы все должны жить этой игрой, добиваться результата. Это не тяжело, потому что мы по этому соскучились. Мы год работали, чтобы здесь быть.

– Вы уже играли в Кошице с «Днепром-1». Есть какие-то воспоминания? Это как-то вам помогает, заряжает?

– Хочу сказать, что эта арена, наверное, принесет нам удачу, потому что мы здесь играли групповой этап. Были замечательные моменты, замечательные воспоминания. Здесь люди любят футбол и ходят на него. «Полесье» здесь еще не играло, поэтому призываю прийти и посмотреть.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Копенгагеном» состоится в четверг, 23 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Эдуард Сарапий Полесье Житомир Копенгаген Полесье - Копенгаген Лига конференций
Иван Чирко Источник: Трибуна
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