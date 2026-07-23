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Лига Европы
23 июля 2026, 05:02 |
329
0

Мирон Маркевич вынес вердикт киевскому Динамо

Тренер ожидает, что киевляне откроют счёт в матче

23 июля 2026, 05:02 |
329
0
Мирон Маркевич вынес вердикт киевскому Динамо
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о противостоянии «Динамо» с ПАОКом в Лиге Европы.

– Мирон Богданович, среди соперников украинских клубов в еврокубках есть команды с довольно громкими названиями. Мы видели матч «Динамо» с «Университатей» – игра не впечатлила. Теперь ПАОК – соперник гораздо сложнее.

– С этой командой встречался «Металлист», который я тренировал. На выезде победили, а дома сыграли вничью (2013 год, 2:0 и 1:1). Несмотря на нашу победу, в Греции играть было тяжело – жара за 30 градусов. Играли без зрителей, что сыграло нам на руку. Киевляне в этом плане будут находиться под давлением трибун. Поэтому нужно забивать в первом матче. Пока что мяч у них не летит в ворота. Нужно добавлять остроты.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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