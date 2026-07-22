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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 15:35 | Обновлено 22 июля 2026, 15:51
442
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал перспективного легионера

Хохашвили получил контракт на 4 года

22 июля 2026, 15:35 | Обновлено 22 июля 2026, 15:51
442
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал перспективного легионера
ФК Верес
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Клуб УПЛ Верес объявил о подписании контракта с вингером Лукой Хохашвили. Игрок подписал контракт на 4 года.

Сайт Вереса отмечает, что 18-летний игрок является одним из наибольших талантов Грузии.

Хохашвили родился 05 сентября 2007 в Тбилиси (Грузия). Рост – 173 см. Вес – 70 кг. Воспитанник TS Academy (Тбилиси). Предыдущие клубы: Динамо U19 (Тбилиси) и Локомотив U19 (Тбилиси). В Грузии игрок считается одним из величайших молодых талантов страны.

С Вересом Лука Хохашвили прошел летний сбор и успел забить в контрольном матче с ФК ЮКСА (3:0).

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Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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