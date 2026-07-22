ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал перспективного легионера

Клуб УПЛ Верес объявил о подписании контракта с вингером Лукой Хохашвили. Игрок подписал контракт на 4 года.

Сайт Вереса отмечает, что 18-летний игрок является одним из наибольших талантов Грузии.

Хохашвили родился 05 сентября 2007 в Тбилиси (Грузия). Рост – 173 см. Вес – 70 кг. Воспитанник TS Academy (Тбилиси). Предыдущие клубы: Динамо U19 (Тбилиси) и Локомотив U19 (Тбилиси). В Грузии игрок считается одним из величайших молодых талантов страны.

С Вересом Лука Хохашвили прошел летний сбор и успел забить в контрольном матче с ФК ЮКСА (3:0).