ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал перспективного легионера
Хохашвили получил контракт на 4 года
Клуб УПЛ Верес объявил о подписании контракта с вингером Лукой Хохашвили. Игрок подписал контракт на 4 года.
Сайт Вереса отмечает, что 18-летний игрок является одним из наибольших талантов Грузии.
Хохашвили родился 05 сентября 2007 в Тбилиси (Грузия). Рост – 173 см. Вес – 70 кг. Воспитанник TS Academy (Тбилиси). Предыдущие клубы: Динамо U19 (Тбилиси) и Локомотив U19 (Тбилиси). В Грузии игрок считается одним из величайших молодых талантов страны.
С Вересом Лука Хохашвили прошел летний сбор и успел забить в контрольном матче с ФК ЮКСА (3:0).
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