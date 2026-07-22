Михайленко назвал задачу команды U-21 и сказал о сборной Украины

Наставник Дмитрий Михайленко сменил должность и после работы со сборной Украины U-19 возглавил молодежную сборную Украины U-21.

Тренер хочет побороться за выход на Евро-2027, а также подготовить игроков к национальной сборной.

– Смена должности означает для меня очень многое. Во-первых, я очень счастлив. Во-вторых, это большая честь и ответственность для меня – быть тренером U-21. Это значит, что нужно будет больше работать, потому что это уже ребята, которые через год-два могут попасть в национальную сборную. Поэтому здесь еще больше внимания следует уделять деталям, селекции и работе.

– Какие главные цели стоят перед вами?

– Мы переговорили с руководством. Задача – подготовиться к двум следующим играм, потому что есть шансы попасть в плей-офф. Должны сделать все, чтобы быть в плей-офф.

– Как вы оцениваете нынешний состав? Со многими вы знакомы по работе в юношеских сборных.

– Конечно, есть группа игроков, которые были и на чемпионате мира, и на Евро с нами. Но все равно большинство игроков немного старше по возрасту. Хорошая группа игроков. Надо, чтобы все были здоровы и находились в своей лучшей форме. В общем, это группа игроков, с которыми можно выполнять задачи.

– Что вы хотели бы сказать украинским болельщикам в начале нового пути?

– Прежде всего – большая благодарность за поддержку. Я много читаю, много вижу людей, которые поддерживают и говорят добрые слова после нашего последнего выступления. Мы, мне кажется, классно спрогрессировали за эти два года. От себя хочу добавить, что будем работать еще больше и еще лучше, чтобы добиваться успеха и двигать украинский футбол вперед к самым высоким целям.