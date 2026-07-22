Борнмут отклонил предложение Челси в размере 64 миллионов евро

Лондонский «Челси» получил ответ от «Борнмута» после трансферного предложения по полузащитнику Алексу Скотту.

«Вишни» отказались продавать своего игрока в «Челси», несмотря на солидные средства – 64 миллиона евро.

Также руководство «Борнмута» дало понять «синим», что их следующие шаги по трансферу Алекса будут отклонены.

Ранее категорическое нет от «вишен» услышал «Арсенал», который тоже попытался переманить Скотта.

Помимо «Челси» и «Арсенала», в услугах полузащитника заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Действующий контракт Скотта с «Борнмутом» рассчитан до 2028 года, и до этого времени клуб не намерен отпускать своего лидера.

За три года в «Борнмуте» Алекс отыграл 89 матчей, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.