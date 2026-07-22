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Англия
22 июля 2026, 15:29 | Обновлено 22 июля 2026, 15:47
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Борнмут отклонил предложение Челси в размере 64 миллионов евро

«Вишни» отреагировали на попытку «синих» подписать Алекса Скотта

22 июля 2026, 15:29 | Обновлено 22 июля 2026, 15:47
265
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Борнмут отклонил предложение Челси в размере 64 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Скотт
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Лондонский «Челси» получил ответ от «Борнмута» после трансферного предложения по полузащитнику Алексу Скотту.

«Вишни» отказались продавать своего игрока в «Челси», несмотря на солидные средства – 64 миллиона евро.

Также руководство «Борнмута» дало понять «синим», что их следующие шаги по трансферу Алекса будут отклонены.

Ранее категорическое нет от «вишен» услышал «Арсенал», который тоже попытался переманить Скотта.

Помимо «Челси» и «Арсенала», в услугах полузащитника заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Действующий контракт Скотта с «Борнмутом» рассчитан до 2028 года, и до этого времени клуб не намерен отпускать своего лидера.

За три года в «Борнмуте» Алекс отыграл 89 матчей, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

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Борнмут Челси трансферы трансферы АПЛ Алекс Скотт
Андрей Витренко Источник: BBC
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