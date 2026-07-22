Арсенал и Челси нацелились на талантливого украинца, играющего в сборной
Лондонские клубы обратили внимание на Адама Гурама, которые дебютировал в Лиге Европы
Атакующий полузащитник хорватского «Хайдука» и сборной Украины U-17 Адам Гурам может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Руди Галетти.
В услугах талантливого 17-летнего футболиста заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал», интерес к игроку также проявляют клубы из Испании, Италии и Чехии.
Гурам считается одним из самых перспективных футболистов в своей возрастной категории и может усилить представителей Премьер-лиги в долгосрочной перспективе.
В феврале 2024 года полузащитник покинул академию донецкого «Шахтера» и присоединился к «Хайдуку», где играл за команду U-17. Украинец дебютировал во взрослом футболе 7 апреля 2026-го.
В прошлом сезоне Гурам сыграл семь матчей в чемпионате Хорватии и забил один гол. В июле украинец помог команде успешно стартовать в квалификации Лиги Европы.
Гурам дважды принимал участие в поединках против словацкой «Жилины», с которой «Хайдук» обменялся победами (2:0, 1:2), но благодаря разнице мячей пробился во второй раунд.
🚨🔥 EXCL | Arsenal and Chelsea are closely monitoring Hajduk Split midfielder Adam Huram.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 21, 2026
The Ukrainian U17 international is also attracting interest from clubs in Spain, Italy & the Czech Republic since making his professional debut.
He's regarded as a top long-term prospect. pic.twitter.com/l0eAJtoUAw
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