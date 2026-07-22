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Англия
22 июля 2026, 14:01 |
1076
0

Арсенал и Челси нацелились на талантливого украинца, играющего в сборной

Лондонские клубы обратили внимание на Адама Гурама, которые дебютировал в Лиге Европы

22 июля 2026, 14:01 |
1076
0
Арсенал и Челси нацелились на талантливого украинца, играющего в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Гурам
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Атакующий полузащитник хорватского «Хайдука» и сборной Украины U-17 Адам Гурам может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Руди Галетти.

В услугах талантливого 17-летнего футболиста заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал», интерес к игроку также проявляют клубы из Испании, Италии и Чехии.

Гурам считается одним из самых перспективных футболистов в своей возрастной категории и может усилить представителей Премьер-лиги в долгосрочной перспективе.

В феврале 2024 года полузащитник покинул академию донецкого «Шахтера» и присоединился к «Хайдуку», где играл за команду U-17. Украинец дебютировал во взрослом футболе 7 апреля 2026-го.

В прошлом сезоне Гурам сыграл семь матчей в чемпионате Хорватии и забил один гол. В июле украинец помог команде успешно стартовать в квалификации Лиги Европы.

Гурам дважды принимал участие в поединках против словацкой «Жилины», с которой «Хайдук» обменялся победами (2:0, 1:2), но благодаря разнице мячей пробился во второй раунд.

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Николай Тытюк Источник: Руди Галетти
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