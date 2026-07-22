ЧМ-2026 стал рекордным по посещаемости

104 матча ЧМ-2026 посетило рекордное количество болельщиков, как по абсолюту – 6 795 376, так и по среднему показателю – 65 340 за игру. Ранее самую большую аудиторию имел чемпионат мира 1950 года, проходивший в Бразилии, – 60 773.

Наибольшая средняя посещаемость на мундиале-2026 оказалась у Эквадора – 74 590. Рубеж в 70 тысяч превзошли еще 7 сборных, включая Англию, Аргентину и Франции. А вот чемпионы мира испанцы, чьи игры в среднем собирали на трибунах 67 927 болельщиков, в топ-10 не попали. Последнюю же строчку в зрительском рейтинге заняла сборная Кореи, единственная не преодолевшая 50-тысяный рубеж – 47 250.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ