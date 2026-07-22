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Чемпионат мира
22 июля 2026, 13:48 | Обновлено 22 июля 2026, 14:20
17
0

ЧМ-2026 стал рекордным по посещаемости

За матчами турнира наблюдали в среднем 65 340 зрителей

22 июля 2026, 13:48 | Обновлено 22 июля 2026, 14:20
17
0
ЧМ-2026 стал рекордным по посещаемости
Getty Images/Global Images Ukraine
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104 матча ЧМ-2026 посетило рекордное количество болельщиков, как по абсолюту – 6 795 376, так и по среднему показателю – 65 340 за игру. Ранее самую большую аудиторию имел чемпионат мира 1950 года, проходивший в Бразилии, – 60 773.

Наибольшая средняя посещаемость на мундиале-2026 оказалась у Эквадора – 74 590. Рубеж в 70 тысяч превзошли еще 7 сборных, включая Англию, Аргентину и Франции. А вот чемпионы мира испанцы, чьи игры в среднем собирали на трибунах 67 927 болельщиков, в топ-10 не попали. Последнюю же строчку в зрительском рейтинге заняла сборная Кореи, единственная не преодолевшая 50-тысяный рубеж – 47 250.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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