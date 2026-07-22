Скандальный футболист сборной Аргентины вышел с обращением после ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес опубликовал обращение в своих социальных сетях после финала чемпионата мира и поражения от Испании со счетом 0:1.

Опытный 32-летний футболист стал автором громкого скандала – представитель «Бока Хуниорс» спровоцировал конфликт с игроками соперника после финального свистка:

«Спасибо, Аргентина! Я люблю тебя сегодня и всегда.

Сегодня мне приходится писать с болью в душе из-за того, что мы не смогли подарить нашей стране ту радость, которой она так заслуживает, но с грудью, наполненной гордостью за то, что мы отдали все силы и снова подняли наш флаг на самую вершину!

Спасибо каждому, кто был частью этой сборной, футболистам сборной Аргентины, отдавшим все силы, чтобы достойно представлять эту форму до последней секунды каждого матча!

Для меня было честью быть частью лучшей аргентинской команды в истории!» – сообщил Паредес.