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Чемпионат мира
22 июля 2026, 19:49 |
780
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Скандальный футболист сборной Аргентины вышел с обращением после ЧМ-2026

Леандро Паредес обратился к фанатам и поблагодарил их за поддержку

22 июля 2026, 19:49 |
780
1 Comments
Скандальный футболист сборной Аргентины вышел с обращением после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Паредес
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес опубликовал обращение в своих социальных сетях после финала чемпионата мира и поражения от Испании со счетом 0:1.

Опытный 32-летний футболист стал автором громкого скандала – представитель «Бока Хуниорс» спровоцировал конфликт с игроками соперника после финального свистка:

«Спасибо, Аргентина! Я люблю тебя сегодня и всегда.

Сегодня мне приходится писать с болью в душе из-за того, что мы не смогли подарить нашей стране ту радость, которой она так заслуживает, но с грудью, наполненной гордостью за то, что мы отдали все силы и снова подняли наш флаг на самую вершину!

Спасибо каждому, кто был частью этой сборной, футболистам сборной Аргентины, отдавшим все силы, чтобы достойно представлять эту форму до последней секунды каждого матча!

Для меня было честью быть частью лучшей аргентинской команды в истории!» – сообщил Паредес.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Леандро Паредес
Николай Тытюк Источник: Instagram
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Мерзкое бандитское г... но обращается к фанам... И не стыдно публиковать такое обращение человека, которого и человеком назвать трудно из за его поведения на поле и вне поля?!
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