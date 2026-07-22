В Полесье выступили с очередным заявлением по лимиту на легионеров

Генеральный директор ФК «Полесье» Владимир Загурский высказал позицию по вопросу лимита на легионеров и принципов развития украинского футбола.

«Мы видим конфликт в информационном пространстве вокруг лимита на легионеров между «Шахтером» и «Динамо». ФК «Полесье» не становится на сторону ни одного из клубов в этом споре.

Наша позиция по этому вопросу консолидирована с позицией УАФ: если украинские футболисты не считаются легионерами в странах Европейского Союза, то и игроки с паспортами ЕС не должны иметь статус легионеров в Украине. Мы не должны идти по пути дискриминации.

Президент клуба Геннадий Буткевич ранее уже озвучил свою позицию: лимиты, как и какие-либо искусственные ограничения, не способствуют развитию футбола. Необходимо не ограничивать, а создавать условия для роста украинских игроков — развивать инфраструктуру, инвестировать в детско-юношеский футбол, подготовку тренеров и развитие клубных академий и предоставление преференций местно подготовленных футболистов.

В качестве конкретных предложений на будущее рассмотрение предлагаем проработать правило, согласно которому с сезона 2027/2028 на поле должен находиться в составе каждой команды украинский игрок до 21 года», – сказал Загурский.