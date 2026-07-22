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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 12:19 |
533
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В Полесье выступили с очередным заявлением по лимиту на легионеров

Слово взял Владимир Загурский

22 июля 2026, 12:19 |
533
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В Полесье выступили с очередным заявлением по лимиту на легионеров
ФК Полесье. Владимир Загурский
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Генеральный директор ФК «Полесье» Владимир Загурский высказал позицию по вопросу лимита на легионеров и принципов развития украинского футбола.

«Мы видим конфликт в информационном пространстве вокруг лимита на легионеров между «Шахтером» и «Динамо». ФК «Полесье» не становится на сторону ни одного из клубов в этом споре.

Наша позиция по этому вопросу консолидирована с позицией УАФ: если украинские футболисты не считаются легионерами в странах Европейского Союза, то и игроки с паспортами ЕС не должны иметь статус легионеров в Украине. Мы не должны идти по пути дискриминации.

Президент клуба Геннадий Буткевич ранее уже озвучил свою позицию: лимиты, как и какие-либо искусственные ограничения, не способствуют развитию футбола. Необходимо не ограничивать, а создавать условия для роста украинских игроков — развивать инфраструктуру, инвестировать в детско-юношеский футбол, подготовку тренеров и развитие клубных академий и предоставление преференций местно подготовленных футболистов.

В качестве конкретных предложений на будущее рассмотрение предлагаем проработать правило, согласно которому с сезона 2027/2028 на поле должен находиться в составе каждой команды украинский игрок до 21 года», – сказал Загурский.

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Владимир Загурский Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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вони АТБешники разом з кротами навмисне ускладнюють проблему. І коли кажуть про відсутність заборони українцям грати в Євросоюзі, навмисне "забувають" (насправді брешуть) що ліміт на іноземців поза межами ЄС є в кожному чемпіонаті цивілізованої країни; нехай той ліміт не по кількості на полі - а по кількості в заявці.
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