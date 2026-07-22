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  4. Костюк объяснил, зачем Динамо подписало конкурента для Пономаренко
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 19:11 |
1445
0

Костюк объяснил, зачем Динамо подписало конкурента для Пономаренко

Главный тренер киевского клуба поделился мнением о подписании француза Пьера Мунгенге

22 июля 2026, 19:11 |
1445
0
Костюк объяснил, зачем Динамо подписало конкурента для Пономаренко
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал трансфер французского форварда Пьера Мунгенге, который будет конкурировать за место в стартовом составе с украинцем Матвеем Пономаренко:

«Все плодотворно работали – скауты, президент – мы вели переговоры, ведь для игрока было важно, что у нас за команда, наши цели и задачи. Поэтому здесь поработали со всех сторон и убедили его, что переход в «Динамо» – это шаг вперед.

Лично я сказал ему, что у нас много молодежи, многие игроки перешли из U-19. У него тоже происходит переход во взрослый футбол, поэтому его заинтересовало наше предложение.

Это амбициозный игрок, регулярно задающий вопрос: «как я буду играть?», «сколько будете использовать меня». Видно, что игрок приходит не просто так, а прогрессировать и он заявляет, что хочет с клубом выигрывать трофеи.

С нами он пока работает в таком режиме... Максимальные нагрузки мы ему не даем. Да, он три недели пропустил, был у него отпуск и понемногу мы его подпускаем к тренировкам.

Конечно, мы брали его как форварда, но если Мунгенге будет полезен в центре поля или на фланге, то мы будем его использовать именно там.

Я сказал Пьеру, что у нас есть форвард (Пономаренко – прим) и ему придется конкурировать за место в стартовом составе. Он прекрасно это понимает и готов к конкуренции», – рассказал Костюк.

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Динамо Киев Игорь Костюк Пьер Мунгенге Матвей Пономаренко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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