Костюк объяснил, зачем Динамо подписало конкурента для Пономаренко

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал трансфер французского форварда Пьера Мунгенге, который будет конкурировать за место в стартовом составе с украинцем Матвеем Пономаренко:

«Все плодотворно работали – скауты, президент – мы вели переговоры, ведь для игрока было важно, что у нас за команда, наши цели и задачи. Поэтому здесь поработали со всех сторон и убедили его, что переход в «Динамо» – это шаг вперед.

Лично я сказал ему, что у нас много молодежи, многие игроки перешли из U-19. У него тоже происходит переход во взрослый футбол, поэтому его заинтересовало наше предложение.

Это амбициозный игрок, регулярно задающий вопрос: «как я буду играть?», «сколько будете использовать меня». Видно, что игрок приходит не просто так, а прогрессировать и он заявляет, что хочет с клубом выигрывать трофеи.

С нами он пока работает в таком режиме... Максимальные нагрузки мы ему не даем. Да, он три недели пропустил, был у него отпуск и понемногу мы его подпускаем к тренировкам.

Конечно, мы брали его как форварда, но если Мунгенге будет полезен в центре поля или на фланге, то мы будем его использовать именно там.

Я сказал Пьеру, что у нас есть форвард (Пономаренко – прим) и ему придется конкурировать за место в стартовом составе. Он прекрасно это понимает и готов к конкуренции», – рассказал Костюк.