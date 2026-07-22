ФОТО. Фанат Англии закрутил роман со звездой OnlyFans на чемпионате мира

Известная поклонница лондонского «Арсенала» и модель контента для взрослых Арабелла Миа рассказала о неожиданном знакомстве во время чемпионата мира.

На турнире к девушке подошел болельщик сборной Англии и пригласил ее на свидание. Арабелла согласилась, а их знакомство не ограничилось одной встречей. Позже фанат вместе с моделью отправился на автодоме из Бостона в Нью-Йорк.

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«Он в итоге поехал со мной из Бостона в Нью-Йорк. Это было интересно и весело», – рассказала Арабелла.

27-летняя британка стала известной благодаря своим появлениям возле стадиона «Арсенала» в нарисованной на теле форме клуба. Во время чемпионата мира она следовала за сборной Англии и создавала контент в разных городах США.