ФОТО. Фанат Англии закрутил роман со звездой OnlyFans на чемпионате мира
Арабелла Миа познакомилась с болельщиком во время путешествия по США
Известная поклонница лондонского «Арсенала» и модель контента для взрослых Арабелла Миа рассказала о неожиданном знакомстве во время чемпионата мира.
На турнире к девушке подошел болельщик сборной Англии и пригласил ее на свидание. Арабелла согласилась, а их знакомство не ограничилось одной встречей. Позже фанат вместе с моделью отправился на автодоме из Бостона в Нью-Йорк.
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«Он в итоге поехал со мной из Бостона в Нью-Йорк. Это было интересно и весело», – рассказала Арабелла.
27-летняя британка стала известной благодаря своим появлениям возле стадиона «Арсенала» в нарисованной на теле форме клуба. Во время чемпионата мира она следовала за сборной Англии и создавала контент в разных городах США.
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