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22 июля 2026, 03:02 | Обновлено 22 июля 2026, 03:10
53
0

«Давайте забудем обо всем». Появилась речь Месси перед финалом ЧМ

Капитан Аргентины обратился к партнерам за несколько минут до выхода на поле

22 июля 2026, 03:02 | Обновлено 22 июля 2026, 03:10
53
0
«Давайте забудем обо всем». Появилась речь Месси перед финалом ЧМ
X. Лионель Месси
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В социальных сетях появилось ранее не опубликованное видео с речью Лионеля Месси перед финальным матчем чемпионата мира против сборной Испании.

На кадрах аргентинские футболисты собрались возле раздевалки, а капитан команды призвал партнеров сохранять спокойствие и сосредоточиться исключительно на игре.

«Давайте успокоимся. Будем думать только об игре и забудем обо всем остальном», – сказал Месси.

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Слова форварда вызвали активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые болельщики обратили внимание на напряженные лица игроков Аргентины и предположили, что команда находилась под сильным эмоциональным давлением еще до начала встречи.

В финале Аргентина уступила Испании со счетом 0:1, пропустив решающий мяч в дополнительное время. После завершения матча Месси не смог сдержать слез.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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