«Давайте забудем обо всем». Появилась речь Месси перед финалом ЧМ
Капитан Аргентины обратился к партнерам за несколько минут до выхода на поле
В социальных сетях появилось ранее не опубликованное видео с речью Лионеля Месси перед финальным матчем чемпионата мира против сборной Испании.
На кадрах аргентинские футболисты собрались возле раздевалки, а капитан команды призвал партнеров сохранять спокойствие и сосредоточиться исключительно на игре.
«Давайте успокоимся. Будем думать только об игре и забудем обо всем остальном», – сказал Месси.
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Слова форварда вызвали активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые болельщики обратили внимание на напряженные лица игроков Аргентины и предположили, что команда находилась под сильным эмоциональным давлением еще до начала встречи.
В финале Аргентина уступила Испании со счетом 0:1, пропустив решающий мяч в дополнительное время. После завершения матча Месси не смог сдержать слез.
Wait... what the hell , look at this vid, Enzo was crying before the game and Licha looked like he'd been crying too.Then Messi says, "Let's forget about everything." What the hell happened before the 2026 World Cup final?????????pic.twitter.com/C3RUOrKKPB— Arvin (@sozirv) July 20, 2026
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