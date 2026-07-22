ВИДЕО. Роналду в нижнем белье поплавал с Джорджиной в бикини
Звездная пара показала, как проводит время после ЧМ-2026
Криштиану Роналду опубликовал в Instagram забавное видео со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
В ролике 41-летний форвард плавает под водой в очках и нижнем белье, после чего показывает в камеру знак мира.
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Рядом появилась Джорджина, продемонстрировавшая фигуру в черном бикини.
Видео быстро привлекло внимание поклонников пары. В комментариях пользователи отметили беззаботное настроение Роналду и Джорджины.
Ronaldo and geogina cooling off 🏊🏻 pic.twitter.com/e0JHYTYKs4— chibuike🐦🔥🐂🀄️ (@pr0misegrams) July 19, 2026
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