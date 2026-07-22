ВИДЕО. Роналду в нижнем белье поплавал с Джорджиной в бикини

Криштиану Роналду опубликовал в Instagram забавное видео со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

В ролике 41-летний форвард плавает под водой в очках и нижнем белье, после чего показывает в камеру знак мира.

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Рядом появилась Джорджина, продемонстрировавшая фигуру в черном бикини.

Видео быстро привлекло внимание поклонников пары. В комментариях пользователи отметили беззаботное настроение Роналду и Джорджины.