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22 июля 2026, 02:26 | Обновлено 22 июля 2026, 02:29
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0

ВИДЕО. Роналду в нижнем белье поплавал с Джорджиной в бикини

Звездная пара показала, как проводит время после ЧМ-2026

22 июля 2026, 02:26 | Обновлено 22 июля 2026, 02:29
156
0
ВИДЕО. Роналду в нижнем белье поплавал с Джорджиной в бикини
Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
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Криштиану Роналду опубликовал в Instagram забавное видео со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

В ролике 41-летний форвард плавает под водой в очках и нижнем белье, после чего показывает в камеру знак мира.

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Рядом появилась Джорджина, продемонстрировавшая фигуру в черном бикини.

Видео быстро привлекло внимание поклонников пары. В комментариях пользователи отметили беззаботное настроение Роналду и Джорджины.

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видео Криштиану Роналду Джорджина Родригес чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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