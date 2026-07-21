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21 июля 2026, 22:08 | Обновлено 21 июля 2026, 22:12
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Код Зграї: ФК Полесье и GGBET представили совместный fashion-фотопроект

Спецпроект «Код Зграї» представил игроков мужской и женской команд в непривычных для них образах

21 июля 2026, 22:08 | Обновлено 21 июля 2026, 22:12
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0
Код Зграї: ФК Полесье и GGBET представили совместный fashion-фотопроект
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«Полесские волки» вместе с официальным спонсором GGBET креативно обыграли новую игровую форму команды. Спецпроект «Код Зграї» представил игроков мужской и женской команд в непривычных для них образах и раскрыл их личные истории: выбор номера, ритуалы перед матчами и многое другое. Fashion-портреты и интервью с игроками доступны эксклюзивно на сайте.

«Полесье» — клуб с узнаваемым визуальным стилем и концепцией «волчьей стаи», которую поддерживают тысячи болельщиков. При этом стая не приуменьшает индивидуальность, а, напротив, помогает ей раскрыться. Каждый участник обладает самобытным характером, выполняет определённую роль, принимает собственные решения и имеет свои ожидания, одновременно оставаясь частью большой игры. Именно это легло в основу творческого проекта команды.

В «Коді Зграї» приняли участие полузащитник Владислав Велетень, вратарь Евгений Волынец, нападающий Николай Гайдучик, защитники Сергей Чоботенко и Никита Кравченко, капитан женской команды Татьяна Триль, нападающая Юлия Семенюк и защитница Алиса Бордюг. Для каждого участника проекта был создан индивидуальный fashion-образ, центральным элементом которого стала новая игровая форма ФК «Полесье». Над образами работала креативная команда GGBET вместе с командой творческих специалистов (стилистом, фотографом, визажистами и другими).

Fashion-снимки игроков дополнены историями о том, почему они выбрали именно этот игровой номер, какие забавные случаи происходили с ними на протяжении карьеры, в какие приметы они верят и какие факты о себе готовы раскрыть болельщикам. Большинство фактов были озвучены впервые, поэтому проект стал эксклюзивным материалом для всех поклонников «Полесья»..

«Код Зграї» доступен к просмотру на сайте.

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футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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