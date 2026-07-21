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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 22:17 | Обновлено 21 июля 2026, 22:31
455
0

Эпицентр определился с потенциальными новичками

Подопечные Сергея Нагорняка завершили словенский сбор на мажорной ноте

21 июля 2026, 22:17 | Обновлено 21 июля 2026, 22:31
455
0
Эпицентр определился с потенциальными новичками
ФК Эпицентр
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Как стало известно Sport.ua, два потенциальных новичка, которые находились в расположении «Эпицентра» на балканском этапе подготовки, после победы над «Бринье» (3:2) отправились в Украину. В ближайшие дни с ними будут узаконены отношения.

По имеющейся информации, речь идет об испанском легионере и украинце, который в последнее время выступал в Испании, Дании и Литве. За амплуа они – полузащитники. Пока ФК «Эпицентр» не афиширует их фамилий.

25 июля подопечные Сергея Нагорняка начнут в Дунаевцах Хмельницкой области подготовку к стартовому поединку чемпионата УПЛ с «Оболонью», который состоится 2 августа.

Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк подытожил сборы в Словении.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский инсайд Бринье Гросупле
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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