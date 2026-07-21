Эпицентр определился с потенциальными новичками

Как стало известно Sport.ua, два потенциальных новичка, которые находились в расположении «Эпицентра» на балканском этапе подготовки, после победы над «Бринье» (3:2) отправились в Украину. В ближайшие дни с ними будут узаконены отношения.

По имеющейся информации, речь идет об испанском легионере и украинце, который в последнее время выступал в Испании, Дании и Литве. За амплуа они – полузащитники. Пока ФК «Эпицентр» не афиширует их фамилий.

25 июля подопечные Сергея Нагорняка начнут в Дунаевцах Хмельницкой области подготовку к стартовому поединку чемпионата УПЛ с «Оболонью», который состоится 2 августа.

Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк подытожил сборы в Словении.