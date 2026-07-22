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Чемпионат мира
22 июля 2026, 22:22 | Обновлено 22 июля 2026, 22:35
1480
0

Месси узнал плохие новости после финала ЧМ-2026

У отца футболиста возникли проблемы со здоровьем

22 июля 2026, 22:22 | Обновлено 22 июля 2026, 22:35
1480
0
Месси узнал плохие новости после финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси временно покинул расположение «Интер Майами» по семейным обстоятельствам.

По информации L'Équipe, 39-летний капитан сборной Аргентины отправился в Росарио, чтобы быть рядом с отцом, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Из-за этого аргентинский нападающий не вернется к тренировкам и матчам «Интер Майами» в ближайшее время. Сроки его возвращения на поле пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не принимал решения о завершении карьеры в сборной Аргентины и может продолжить выступления за национальную команду после чемпионата мира 2026 года.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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