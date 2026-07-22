Месси узнал плохие новости после финала ЧМ-2026

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси временно покинул расположение «Интер Майами» по семейным обстоятельствам.

По информации L'Équipe, 39-летний капитан сборной Аргентины отправился в Росарио, чтобы быть рядом с отцом, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Из-за этого аргентинский нападающий не вернется к тренировкам и матчам «Интер Майами» в ближайшее время. Сроки его возвращения на поле пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не принимал решения о завершении карьеры в сборной Аргентины и может продолжить выступления за национальную команду после чемпионата мира 2026 года.