Месси узнал плохие новости после финала ЧМ-2026
У отца футболиста возникли проблемы со здоровьем
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси временно покинул расположение «Интер Майами» по семейным обстоятельствам.
По информации L'Équipe, 39-летний капитан сборной Аргентины отправился в Росарио, чтобы быть рядом с отцом, у которого возникли проблемы со здоровьем.
Из-за этого аргентинский нападающий не вернется к тренировкам и матчам «Интер Майами» в ближайшее время. Сроки его возвращения на поле пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси не принимал решения о завершении карьеры в сборной Аргентины и может продолжить выступления за национальную команду после чемпионата мира 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии
Турнир примут шесть стран