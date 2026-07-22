Футболист сборной Украины не может найти клуб для продолжения карьеры

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик продолжает поиски оптимальных вариантов для продолжения карьеры, однако с этим возникли трудности.

Трансфер 28-летнего футболиста крайне маловероятен из-за финансовых требований «волков» и высокой зарплаты украинца, который получает около трех миллионов евро в год чистыми.

Римский клуб предлагал услуги украинца «Дженоа», но стороны были вынуждены выйти из переговоров, не сумев достичь консенсуса – «Рома» планировала оформить переход на полноценной основе, «грифоны» рассматривали аренду.

Накануне стало известно, что Довбика предложили подписать «Фиорентине», которая готова арендовать нападающего, но «волки» предпочитают полноценный трансфер за сумму до 20 миллионов евро.

В июле Довбик присоединился к римской команде на тренировочных сборах, но главный тренер Джан Пьеро Гасперини не видит украинца в своих планах.