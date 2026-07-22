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  4. Футболист сборной Украины не может найти клуб для продолжения карьеры
Италия
22 июля 2026, 11:11 |
2248
4

Футболист сборной Украины не может найти клуб для продолжения карьеры

«Рома» предложила «Фиорентине» подписать Артема Довбика на условиях полноценного трансфера

22 июля 2026, 11:11 |
2248
4 Comments
Футболист сборной Украины не может найти клуб для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик продолжает поиски оптимальных вариантов для продолжения карьеры, однако с этим возникли трудности.

Трансфер 28-летнего футболиста крайне маловероятен из-за финансовых требований «волков» и высокой зарплаты украинца, который получает около трех миллионов евро в год чистыми.

Римский клуб предлагал услуги украинца «Дженоа», но стороны были вынуждены выйти из переговоров, не сумев достичь консенсуса – «Рома» планировала оформить переход на полноценной основе, «грифоны» рассматривали аренду.

Накануне стало известно, что Довбика предложили подписать «Фиорентине», которая готова арендовать нападающего, но «волки» предпочитают полноценный трансфер за сумму до 20 миллионов евро.

В июле Довбик присоединился к римской команде на тренировочных сборах, но главный тренер Джан Пьеро Гасперини не видит украинца в своих планах.

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Рома Рим Артем Довбик Фиорентина трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник
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Комментарии 4
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І тут з'являється Олійченко з Трабзонспором.
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Втюхати Довбика зараз будь кому просто нереально 
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+1
Я худею! Как типам фартит по жизни! Бревно бревном от которого всё просто отскакивает в разные стороны, два слова связать не может, а 3 уйллиона в год имеет?!?!
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0
І не тільки Довбик завис без перспектив. Разом з ним - Гуцуляк, Ванат і Циганков. Але до 01/09 - ще 6 тижнів... врегулюють.
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0
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