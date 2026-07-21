«Удивляться не нужно». В Турции оценили ситуацию звезды сборной Украины

В эфире турецкого телеканала Haber61TV обсудили ситуацию с интересом «Трабзонспора» к украинскому вингеру испанской «Жироны» Виктору Цыганкову.

«Пока «Трабзонспор» ведет себя так, будто не рассматривает его кандидатуру, но в то же время продолжает следить за ним. Они еще не подписали игрока на позицию правого вингера, и ожидание продолжается. Поэтому никто не должен удивляться, если Цыганков перейдет в «Трабзонспор», – было сказано в эфире Haber61TV.

В прошлом сезоне Виктор сыграл в составе «Жироны» 34 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Контракт вингера с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Сообщалось, что Цыганков покидает «Жирону», над трансфером украинца работает известный клуб.