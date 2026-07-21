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Испания
21 июля 2026, 19:49 | Обновлено 21 июля 2026, 19:50
1284
0

«Удивляться не нужно». В Турции оценили ситуацию звезды сборной Украины

Трабзонспор все еще не отказывается от Виктора Цыганкова

21 июля 2026, 19:49 | Обновлено 21 июля 2026, 19:50
1284
0
«Удивляться не нужно». В Турции оценили ситуацию звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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В эфире турецкого телеканала Haber61TV обсудили ситуацию с интересом «Трабзонспора» к украинскому вингеру испанской «Жироны» Виктору Цыганкову.

«Пока «Трабзонспор» ведет себя так, будто не рассматривает его кандидатуру, но в то же время продолжает следить за ним. Они еще не подписали игрока на позицию правого вингера, и ожидание продолжается. Поэтому никто не должен удивляться, если Цыганков перейдет в «Трабзонспор», – было сказано в эфире Haber61TV.

В прошлом сезоне Виктор сыграл в составе «Жироны» 34 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Контракт вингера с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Сообщалось, что Цыганков покидает «Жирону», над трансфером украинца работает известный клуб.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу Сегунда Виктор Цыганков
Антон Романенко Источник: Haber61.net
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