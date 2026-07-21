«Удивляться не нужно». В Турции оценили ситуацию звезды сборной Украины
Трабзонспор все еще не отказывается от Виктора Цыганкова
В эфире турецкого телеканала Haber61TV обсудили ситуацию с интересом «Трабзонспора» к украинскому вингеру испанской «Жироны» Виктору Цыганкову.
«Пока «Трабзонспор» ведет себя так, будто не рассматривает его кандидатуру, но в то же время продолжает следить за ним. Они еще не подписали игрока на позицию правого вингера, и ожидание продолжается. Поэтому никто не должен удивляться, если Цыганков перейдет в «Трабзонспор», – было сказано в эфире Haber61TV.
В прошлом сезоне Виктор сыграл в составе «Жироны» 34 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Контракт вингера с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.
Сообщалось, что Цыганков покидает «Жирону», над трансфером украинца работает известный клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ромео и Круз посетили решающий матч турнира вместе с Ким Тернбулл и Джеки Апостел
Футболист сборной Аргентины решил завершить карьеру в составе национальной команды