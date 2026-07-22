Истанбул Башакшехир

Башакшехир – Интер Турку. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Матч начнется 22 июля в 20:45 по Киеву
В среду, 22 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Башакшехиром» и «Интером» Турку. По киевскому времени игра начнется в 20:45.
Башакшехир
Предыдущий сезон для турецкой команды прошел достаточно привычно. За 34 поединка Суперлиги коллективу удалось набрать 57 очков, чего было достаточно для 5-й позиции общего зачета.
Хотя расстояние от топ-4 и квалификации Лиги Европы было небольшим – всего 3 зачетных пункта.
В Кубке Турции «Башакшехир» также не удивил, вылетев еще на стадии группового этапа из-за поражений против «Галатасарая» и «Трабзонспора».
Интер Турку
Для действующих вицечемпионов Финляндии текущий сезон проходит достаточно неплохо. За 16 туров национальной лиги «Интеру» удалось набрать 31 зачетный пункт, благодаря чему он пока находится на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «КуПСа», составляет всего 2 очка.
Кроме этого, команда уже квалифицировалась в финал Кубка Финляндии, где будет играть против ХИКа. В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций «Интер» обыграл ФК «Сараево» с общим счетом 3:2.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- Беспроигрышная серия «Интера» продолжается уже 16 поединков подряд.
- «Интер» Турку не сохранил ворота сухими в 5/7 последних матчах.
- «Башакшехир» не проиграл ни в одном из 5 последних матчей предыдущего сезона.
Прогноз
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20:45
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