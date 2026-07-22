Истанбул Башакшехир

В среду, 22 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Башакшехиром» и «Интером» Турку. По киевскому времени игра начнется в 20:45.



Башакшехир



Предыдущий сезон для турецкой команды прошел достаточно привычно. За 34 поединка Суперлиги коллективу удалось набрать 57 очков, чего было достаточно для 5-й позиции общего зачета.

Хотя расстояние от топ-4 и квалификации Лиги Европы было небольшим – всего 3 зачетных пункта.



В Кубке Турции «Башакшехир» также не удивил, вылетев еще на стадии группового этапа из-за поражений против «Галатасарая» и «Трабзонспора».



Интер Турку



Для действующих вицечемпионов Финляндии текущий сезон проходит достаточно неплохо. За 16 туров национальной лиги «Интеру» удалось набрать 31 зачетный пункт, благодаря чему он пока находится на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «КуПСа», составляет всего 2 очка.



Кроме этого, команда уже квалифицировалась в финал Кубка Финляндии, где будет играть против ХИКа. В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций «Интер» обыграл ФК «Сараево» с общим счетом 3:2.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

Беспроигрышная серия «Интера» продолжается уже 16 поединков подряд.

«Интер» Турку не сохранил ворота сухими в 5/7 последних матчах.

«Башакшехир» не проиграл ни в одном из 5 последних матчей предыдущего сезона.



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