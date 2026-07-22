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Лига конференций
Истанбул Башакшехир
22.07.2026 20:45 - : -
Интер Турку
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Лига конференций
22 июля 2026, 15:34 | Обновлено 22 июля 2026, 15:46
212
0

Башакшехир – Интер Турку. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 22 июля в 20:45 по Киеву

22 июля 2026, 15:34 | Обновлено 22 июля 2026, 15:46
212
0
Башакшехир – Интер Турку. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Интер Турку
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В среду, 22 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Башакшехиром» и «Интером» Турку. По киевскому времени игра начнется в 20:45.

Башакшехир

Предыдущий сезон для турецкой команды прошел достаточно привычно. За 34 поединка Суперлиги коллективу удалось набрать 57 очков, чего было достаточно для 5-й позиции общего зачета.
Хотя расстояние от топ-4 и квалификации Лиги Европы было небольшим – всего 3 зачетных пункта.

В Кубке Турции «Башакшехир» также не удивил, вылетев еще на стадии группового этапа из-за поражений против «Галатасарая» и «Трабзонспора».

Интер Турку

Для действующих вицечемпионов Финляндии текущий сезон проходит достаточно неплохо. За 16 туров национальной лиги «Интеру» удалось набрать 31 зачетный пункт, благодаря чему он пока находится на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «КуПСа», составляет всего 2 очка.

Кроме этого, команда уже квалифицировалась в финал Кубка Финляндии, где будет играть против ХИКа. В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций «Интер» обыграл ФК «Сараево» с общим счетом 3:2.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Интера» продолжается уже 16 поединков подряд.
  • «Интер» Турку не сохранил ворота сухими в 5/7 последних матчах.
  • «Башакшехир» не проиграл ни в одном из 5 последних матчей предыдущего сезона.


Прогноз


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Прогноз Sport.ua
Истанбул Башакшехир
22 июля 2026 -
20:45
Интер Турку
Тотал больше 2.5 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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