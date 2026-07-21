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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 19:14 | Обновлено 21 июля 2026, 19:33
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Карпаты сообщили детали перехода Сыча в Динамо

Львы получат 50% от последующей продажи футболиста

21 июля 2026, 19:14 | Обновлено 21 июля 2026, 19:33
1120
0
Карпаты сообщили детали перехода Сыча в Динамо
ФК Динамо Киев. Алексей Сыч
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21 июля 2026 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с украинским правым защитником львовских «Карпат» Алексеем Сычем.

Как сообщает пресс-служба львовских «Карпат», клуб оставляет за собой право на получение 50% от суммы следующего трансфера футболиста.

Кроме того, в случае если ФК «Динамо» будет намерено принять предложение любого клуба о трансфере Алексея Сыча, львовский клуб будет иметь преимущественное право на приобретение прав на футболиста на тех же условиях (первоочередное право выкупа).

В сезоне 2025/26 Алексей Сыч провел 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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Динамо Киев трансферы Карпаты Львов трансферы УПЛ Алексей Сыч
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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