Карпаты сообщили детали перехода Сыча в Динамо
Львы получат 50% от последующей продажи футболиста
21 июля 2026 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с украинским правым защитником львовских «Карпат» Алексеем Сычем.
Как сообщает пресс-служба львовских «Карпат», клуб оставляет за собой право на получение 50% от суммы следующего трансфера футболиста.
Кроме того, в случае если ФК «Динамо» будет намерено принять предложение любого клуба о трансфере Алексея Сыча, львовский клуб будет иметь преимущественное право на приобретение прав на футболиста на тех же условиях (первоочередное право выкупа).
В сезоне 2025/26 Алексей Сыч провел 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
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