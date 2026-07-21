Карпаты сообщили детали перехода Сыча в Динамо

21 июля 2026 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с украинским правым защитником львовских «Карпат» Алексеем Сычем.

Как сообщает пресс-служба львовских «Карпат», клуб оставляет за собой право на получение 50% от суммы следующего трансфера футболиста.

Кроме того, в случае если ФК «Динамо» будет намерено принять предложение любого клуба о трансфере Алексея Сыча, львовский клуб будет иметь преимущественное право на приобретение прав на футболиста на тех же условиях (первоочередное право выкупа).

В сезоне 2025/26 Алексей Сыч провел 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.