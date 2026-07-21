ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бывшим игроком Динамо

«Александрия» официально объявила об уходе украинского центрального защитника Антона Боля.

Отмечается, что контракт между «горожанами» и 23-летним бывшим футболистом киевского «Динамо» расторгнут по взаимному согласию сторон.

Антон дебютировал за «горожан» 18 мая 2025 года в домашнем победном матче против ровенского «Вереса» (3:1). Всего в чемпионатах УПЛ он сыграл 25 матчей. Еще два матча он провел в плей-офф, один — в Кубке Украины и один — в Лиге конференций.

Ранее «Александрия» рассталась с Матеусом Амаралом.