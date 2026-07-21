Стало известно, кто возглавит сборную Италии в случае отказа Гвардиолы

Бывший тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола является главным, но не единственным кандидатом на пост наставника сборной Италии.

На днях технический директор «Скуадры Адзурры» Паоло Мальдини вместе со своим помощником Леонардо провели содержательные переговоры с испанским специалистом, который лишь в мае покинул «Манчестер Сити». Гвардиола сообщил им, что пока не планирует возвращаться к тренерской работе, поскольку хочет отдохнуть и посвятить время семье. К тому же на его зарплату в сборной Италии может не хватить бюджета.

Если Мальдини не удастся договориться с Гвардиолой, в качестве запасного варианта рассматривается приглашение на эту должность Андреа Пирло. Последний хорошо ладит с молодым поколением и отлично понимает итальянский футбол. В прошлом Пирло тренировал «Ювентус», «Сампдорию» и турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Ранее сообщалось, что на должность тренера «Скуадры» также претендуют Роберто Манчини и Антонио Конте.