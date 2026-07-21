Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто возглавит сборную Италии в случае отказа Гвардиолы
Другие новости
21 июля 2026, 19:03 | Обновлено 21 июля 2026, 19:23
722
1

Стало известно, кто возглавит сборную Италии в случае отказа Гвардиолы

Назначение Пирло – план Б

21 июля 2026, 19:03 | Обновлено 21 июля 2026, 19:23
722
1 Comments
Стало известно, кто возглавит сборную Италии в случае отказа Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола является главным, но не единственным кандидатом на пост наставника сборной Италии.

На днях технический директор «Скуадры Адзурры» Паоло Мальдини вместе со своим помощником Леонардо провели содержательные переговоры с испанским специалистом, который лишь в мае покинул «Манчестер Сити». Гвардиола сообщил им, что пока не планирует возвращаться к тренерской работе, поскольку хочет отдохнуть и посвятить время семье. К тому же на его зарплату в сборной Италии может не хватить бюджета.

Если Мальдини не удастся договориться с Гвардиолой, в качестве запасного варианта рассматривается приглашение на эту должность Андреа Пирло. Последний хорошо ладит с молодым поколением и отлично понимает итальянский футбол. В прошлом Пирло тренировал «Ювентус», «Сампдорию» и турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Ранее сообщалось, что на должность тренера «Скуадры» также претендуют Роберто Манчини и Антонио Конте.

По теме:
Назван фаворит на должность главного тренера сборной Бельгии
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Гвардиола получил роскошное предложение от титулованной команды
Андреа Пирло Пеп Гвардиола сборная Италии по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пугающий вызов. Почему Левандовски принял решение перейти в Чикаго Файр
Футбол | 21 июля 2026, 14:33 9
Пугающий вызов. Почему Левандовски принял решение перейти в Чикаго Файр
Пугающий вызов. Почему Левандовски принял решение перейти в Чикаго Файр

Роберт в свои почти уже 38 лет решил отправиться поиграть за океан

Панатинаикос начал переговоры с Шахтером о переходе защитника
Футбол | 21 июля 2026, 18:49 0
Панатинаикос начал переговоры с Шахтером о переходе защитника
Панатинаикос начал переговоры с Шахтером о переходе защитника

Греков заинтересовал Гиорги Гочолеишвили

Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Футбол | 21.07.2026, 10:13
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
Футбол | 21.07.2026, 03:21
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21.07.2026, 08:18
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гаттузо им не хватило. Надо еще и Пирло.А потом и Андрюша как вариант.Миланские сердца - они такие, безотказные.
Ответить
0
Популярные новости
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
20.07.2026, 11:00 1
Футбол
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
20.07.2026, 02:10 4
Волейбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12 2
Бокс
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 10:51 16
Футбол
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
21.07.2026, 07:57 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
20.07.2026, 06:56 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем