Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ перенесла матч Динамо в первом туре чемпионата
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 18:15 | Обновлено 21 июля 2026, 18:22
514
0

ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ перенесла матч Динамо в первом туре чемпионата

Игра с Левым Берегом состоится в конце года

21 июля 2026, 18:15 | Обновлено 21 июля 2026, 18:22
514
0
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ перенесла матч Динамо в первом туре чемпионата
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Официальный сайт УПЛ сообщил о переносе матча 1-го тура чемпионата Украины между Динамо и новичком сезона Левым Берегом.

Игра, которая должна была состояться в августе, перенесена 2 декабря. Очевидно, это связано с выступлениями киевлян в еврокубках – команда Игоря Костюка через квалификацию пытается пробиться в основной этап Лиги Европы.

Во втором раунде Динамо сыграет против ПАОКа.

УАФ утвердила регламент, в котором команды, которые участвуют в еврокубках, имеют право переносить матчи УПЛ.

По теме:
В Шахтере рассказали, каким должен быть идеальный формат Премьер-лиги
Сергей НАГОРНЯК: «Удовлетворен, что появилась конкуренция»
Левый Берег и Оболонь провели результативный спарринг
Динамо Киев Динамо - Левый Берег Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо назвал игрока, которого Шахтер мечтает подписать перед ЛЧ
Футбол | 21 июля 2026, 11:41 4
Фабрицио Романо назвал игрока, которого Шахтер мечтает подписать перед ЛЧ
Фабрицио Романо назвал игрока, которого Шахтер мечтает подписать перед ЛЧ

«Горняки» продвигаются в трансфере Мека

Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21 июля 2026, 10:51 14
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026

Первое место сохранил форвард сборной Англии Гарри Кейн

Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Футбол | 21.07.2026, 10:13
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Футбол | 20.07.2026, 22:09
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Барселона договорилась о трансфере перспективного вингера за 8,5 млн евро
Футбол | 21.07.2026, 15:14
Барселона договорилась о трансфере перспективного вингера за 8,5 млн евро
Барселона договорилась о трансфере перспективного вингера за 8,5 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
20.07.2026, 07:23
Футбол
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
20.07.2026, 08:22 14
Футбол
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 9
Футбол
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
20.07.2026, 11:00 1
Футбол
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
19.07.2026, 19:35 52
Волейбол
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
20.07.2026, 11:30 12
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем