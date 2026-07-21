Украина. Премьер лига21 июля 2026, 18:15 | Обновлено 21 июля 2026, 18:22
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ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ перенесла матч Динамо в первом туре чемпионата
Игра с Левым Берегом состоится в конце года
21 июля 2026, 18:15 | Обновлено 21 июля 2026, 18:22
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Официальный сайт УПЛ сообщил о переносе матча 1-го тура чемпионата Украины между Динамо и новичком сезона Левым Берегом.
Игра, которая должна была состояться в августе, перенесена 2 декабря. Очевидно, это связано с выступлениями киевлян в еврокубках – команда Игоря Костюка через квалификацию пытается пробиться в основной этап Лиги Европы.
Во втором раунде Динамо сыграет против ПАОКа.
УАФ утвердила регламент, в котором команды, которые участвуют в еврокубках, имеют право переносить матчи УПЛ.
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