ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ перенесла матч Динамо в первом туре чемпионата

Официальный сайт УПЛ сообщил о переносе матча 1-го тура чемпионата Украины между Динамо и новичком сезона Левым Берегом.

Игра, которая должна была состояться в августе, перенесена 2 декабря. Очевидно, это связано с выступлениями киевлян в еврокубках – команда Игоря Костюка через квалификацию пытается пробиться в основной этап Лиги Европы.

Во втором раунде Динамо сыграет против ПАОКа.

УАФ утвердила регламент, в котором команды, которые участвуют в еврокубках, имеют право переносить матчи УПЛ.