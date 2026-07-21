Динамо потеряло пятерых футболистов, их количество может увеличиться

Киевское «Динамо» столкнулось со значительными кадровыми потерями накануне первого матча второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа.

По информации источника, как минимум пять футболистов «бело-синих» точно пропустят предстоящую встречу.

В список недоступных игроков вошли Константин Вивчаренко, Роман Саленко, Денис Попов, Владислав Захарченко и Кирилл Осипенко.

Еще трое футболистов – Николай Михайленко, Александр Тымчик и Джастин Лонвейк – пока тренируются по индивидуальной программе.

Недавно к полноценным тренировкам вернулись Пьер Мунгенге и Владислав Кабаев, однако их участие в матче пока остается под вопросом. Также неизвестно состояние Владислава Дубинчака и Кристиана Биловара, получивших травмы в предыдущем матче против «Университати».

Матч «Динамо» – ПАОК в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы состоится 23 июля в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 30 июля.