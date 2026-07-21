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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 20:42 | Обновлено 21 июля 2026, 21:10
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Динамо потеряло пятерых футболистов, их количество может увеличиться

У команды Костюка кадровые проблемы перед матчем с ПАОКом

21 июля 2026, 20:42 | Обновлено 21 июля 2026, 21:10
1179
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Динамо потеряло пятерых футболистов, их количество может увеличиться
ФК Динамо
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Киевское «Динамо» столкнулось со значительными кадровыми потерями накануне первого матча второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа.

По информации источника, как минимум пять футболистов «бело-синих» точно пропустят предстоящую встречу.

В список недоступных игроков вошли Константин Вивчаренко, Роман Саленко, Денис Попов, Владислав Захарченко и Кирилл Осипенко.

Еще трое футболистов – Николай Михайленко, Александр Тымчик и Джастин Лонвейк – пока тренируются по индивидуальной программе.

Недавно к полноценным тренировкам вернулись Пьер Мунгенге и Владислав Кабаев, однако их участие в матче пока остается под вопросом. Также неизвестно состояние Владислава Дубинчака и Кристиана Биловара, получивших травмы в предыдущем матче против «Университати».

Матч «Динамо» – ПАОК в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы состоится 23 июля в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 30 июля.

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Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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