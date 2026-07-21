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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 16:03 | Обновлено 21 июля 2026, 16:32
1354
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Увеличен взнос за легионера в УПЛ. Известна новая сумма

Сумма увеличена до 400 тысяч гривен

21 июля 2026, 16:03 | Обновлено 21 июля 2026, 16:32
1354
2 Comments
Увеличен взнос за легионера в УПЛ. Известна новая сумма
ФК Шахтер
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УАФ объявила об изменении сумма взноса за каждого легионера, который заявлен на сезон УПЛ.

Теперь за регистрацию иностранного футболиста клуб должен заплатить 400 тысяч гривен. Ранее эта сумма составляла 150 тысяч гривен.

При этом УАФ детально расписала, на что будут потрачены взносы.

Заявление УАФ

Введен новый механизм распределения средств от уплаты таких взносов, согласно которому 50% средств будут направляться на финансирование арбитража матчей Национальной лиги будущего, а остальные 50% – на поощрение клубов УПЛ, которые предоставляют игровое время украинским футболистам в возрасте до 21 года.

Также определен порядок распределения указанных средств между клубами УПЛ в зависимости от места, занятого по суммарному количеству минут, отыгранных украинскими футболистами в возрасте до 21 года в матчах чемпионата УПЛ после завершения соответствующего сезона.

Клуб, который по итогам сезона займет первое место, получит 25% соответствующих средств, второе место – 15%, третье – 10%, а остальные средства будут распределяться между другими клубами в соответствии с шкалой, установленной Регламентом.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Класно, хай рижий платить.
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