Шакеон САТЧВЕЛЛ: «Дети играют прямо на улице: босиком, без бутс»

Ямайский нападающий Шакеон Сатчвелл прокомментировал переход в криворожский «Кривбасс».

– Шакеон, расскажите немного о себе. Какой вы за пределами футбольного поля?

– Привет! Я Шака. Считаю себя простым и открытым человеком. Думаю, со мной легко найти общий язык, и я могу стать хорошим другом для любого.

– Как начался ваш футбольный путь?

– Я родом из Ямайки. Там очень непросто пробиться в профессиональный футбол – шансов не так много. Но футбол для нас – часть жизни. Уже с двух-трех лет дети играют прямо на улице: босиком, без бутс. Сначала это просто удовольствие, а со временем многие понимают, что именно футбол – это их путь.

– На какой позиции вам больше всего нравится играть?

– Больше всего мне нравится играть на позиции «десятки» – под нападающим. Но в целом я универсальный футболист и могу действовать справа, слева или в центре атаки. Для меня самое важное – приносить пользу команде там, где я больше всего нужен.

– Какова была ваша реакция, когда вы узнали об интересе со стороны «Кривбасса»?

– Честно говоря, я был очень удивлен. Знал, что это клуб Украинской Премьер-лиги, который недавно выступал в еврокубках. Поэтому для меня это стало очень приятной неожиданностью. Сразу обрадовался возможности присоединиться к команде.

– Как вас приняли в новом коллективе?

– В «Кривбассе» меня встретили очень тепло. Все ребята приветливые, сразу помогли адаптироваться. Здесь прекрасная атмосфера, поэтому я быстро почувствовал себя частью коллектива.

– Уже изучаете украинский язык?

– Да, и мне кажется, что украинский имеет определенное сходство с хорватским и словенским. Некоторые слова уже знаю, потому что постоянно слышу их в раздевалке и на тренировках.

– Если описать себя тремя словами, какими они будут?

– Веселый, скромный и трудолюбивый.

– Кто был вашим футбольным кумиром в детстве?

– Когда я был маленьким, моим кумиром был Кака. Позже я влюбился в игру Криштиану Роналду. Мне очень нравятся его профессионализм, отношение к своему делу и стремление постоянно становиться лучше. В то же время Кака навсегда останется для меня особенным футболистом.

– Что хотите сказать болельщикам «Кривбасса»?

– Я отдам все силы за «Кривбасс». Буду каждый день много работать, прогрессировать, помогать команде и делать всё возможное, чтобы приносить пользу клубу. Надеюсь, вместе с партнёрами мы подарим нашим болельщикам много ярких побед.