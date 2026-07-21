Шакеон САТЧВЕЛЛ: «Дети играют прямо на улице: босиком, без бутс»
Ямайский нападающий прокомментировал переход в «Кривбасс»
Ямайский нападающий Шакеон Сатчвелл прокомментировал переход в криворожский «Кривбасс».
– Шакеон, расскажите немного о себе. Какой вы за пределами футбольного поля?
– Привет! Я Шака. Считаю себя простым и открытым человеком. Думаю, со мной легко найти общий язык, и я могу стать хорошим другом для любого.
– Как начался ваш футбольный путь?
– Я родом из Ямайки. Там очень непросто пробиться в профессиональный футбол – шансов не так много. Но футбол для нас – часть жизни. Уже с двух-трех лет дети играют прямо на улице: босиком, без бутс. Сначала это просто удовольствие, а со временем многие понимают, что именно футбол – это их путь.
– На какой позиции вам больше всего нравится играть?
– Больше всего мне нравится играть на позиции «десятки» – под нападающим. Но в целом я универсальный футболист и могу действовать справа, слева или в центре атаки. Для меня самое важное – приносить пользу команде там, где я больше всего нужен.
– Какова была ваша реакция, когда вы узнали об интересе со стороны «Кривбасса»?
– Честно говоря, я был очень удивлен. Знал, что это клуб Украинской Премьер-лиги, который недавно выступал в еврокубках. Поэтому для меня это стало очень приятной неожиданностью. Сразу обрадовался возможности присоединиться к команде.
– Как вас приняли в новом коллективе?
– В «Кривбассе» меня встретили очень тепло. Все ребята приветливые, сразу помогли адаптироваться. Здесь прекрасная атмосфера, поэтому я быстро почувствовал себя частью коллектива.
– Уже изучаете украинский язык?
– Да, и мне кажется, что украинский имеет определенное сходство с хорватским и словенским. Некоторые слова уже знаю, потому что постоянно слышу их в раздевалке и на тренировках.
– Если описать себя тремя словами, какими они будут?
– Веселый, скромный и трудолюбивый.
– Кто был вашим футбольным кумиром в детстве?
– Когда я был маленьким, моим кумиром был Кака. Позже я влюбился в игру Криштиану Роналду. Мне очень нравятся его профессионализм, отношение к своему делу и стремление постоянно становиться лучше. В то же время Кака навсегда останется для меня особенным футболистом.
– Что хотите сказать болельщикам «Кривбасса»?
– Я отдам все силы за «Кривбасс». Буду каждый день много работать, прогрессировать, помогать команде и делать всё возможное, чтобы приносить пользу клубу. Надеюсь, вместе с партнёрами мы подарим нашим болельщикам много ярких побед.
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