КАМЕНСКИЙ: «Прежде всего, нам нужно поработать над тактическими элементами»
Полузащитник «Кривбасса» поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов
Полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов.
– Прежде всего поздравляем с выходом в полуфинал чемпионата Европы. Какие эмоции остались после турнира?
– Спасибо. Остались очень-очень хорошие эмоции, потому что это был потрясающий опыт игры против очень сильных соперников. Очень сильные сборные. Считаю, что мы хорошо выступили на турнире. Я набрался опыта. Думаю, это поможет мне в будущем.
– После такого насыщенного турнира вы сразу присоединились к «Кривбассу». Как себя чувствуете физически?
– Чувствую себя хорошо, потому что у нас была качественная подготовка к Евро. Поэтому в физическом плане всё на хорошем уровне.
– Как вас встретила команда после возвращения?
– С хорошими эмоциями. Рады были меня видеть и поздравили с таким результатом, с выходом в полуфинал. В команде есть новые игроки, знакомимся, помогаем адаптироваться. Прежде всего нам еще нужно поработать над тактическими элементами на поле, взаимопониманием. Самое главное – это помочь команде на поле и демонстрировать хорошую игру в официальных матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Еще четыре года назад было в два раза меньше участников
Украинский голкипер поздравил испанцев