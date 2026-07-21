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  4. КАМЕНСКИЙ: «Прежде всего, нам нужно поработать над тактическими элементами»
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 15:26 | Обновлено 21 июля 2026, 15:31
95
0

КАМЕНСКИЙ: «Прежде всего, нам нужно поработать над тактическими элементами»

Полузащитник «Кривбасса» поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов

21 июля 2026, 15:26 | Обновлено 21 июля 2026, 15:31
95
0
КАМЕНСКИЙ: «Прежде всего, нам нужно поработать над тактическими элементами»
ФК Кривбасс. Александр Каменский
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Полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов.

– Прежде всего поздравляем с выходом в полуфинал чемпионата Европы. Какие эмоции остались после турнира?

– Спасибо. Остались очень-очень хорошие эмоции, потому что это был потрясающий опыт игры против очень сильных соперников. Очень сильные сборные. Считаю, что мы хорошо выступили на турнире. Я набрался опыта. Думаю, это поможет мне в будущем.

– После такого насыщенного турнира вы сразу присоединились к «Кривбассу». Как себя чувствуете физически?

– Чувствую себя хорошо, потому что у нас была качественная подготовка к Евро. Поэтому в физическом плане всё на хорошем уровне.

– Как вас встретила команда после возвращения?

– С хорошими эмоциями. Рады были меня видеть и поздравили с таким результатом, с выходом в полуфинал. В команде есть новые игроки, знакомимся, помогаем адаптироваться. Прежде всего нам еще нужно поработать над тактическими элементами на поле, взаимопониманием. Самое главное – это помочь команде на поле и демонстрировать хорошую игру в официальных матчах.

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Александр Каменский чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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