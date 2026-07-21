Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб

Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков близок к смене клуба в ходе летнего трансферного окна.

По информации турецкого журналиста Эбубекира Джана, 28-летний украинец дал согласие на переход в «Трабзонспор». Сообщается, что вице-президент турецкого клуба Ибрагим Шахинкайя уже отправился в Испанию, чтобы завершить переговоры и согласовать все детали сделки.

Источник отмечает, что Цыганков является главной трансферной целью «Трабзонспора», опережая других кандидатов на усиление атаки. Ожидается, что переход может быть оформлен уже в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 36 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.