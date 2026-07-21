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Испания
21 июля 2026, 23:02 | Обновлено 21 июля 2026, 23:24
2935
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Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб

Вингер готов перейти в «Трабзонспор»

21 июля 2026, 23:02 | Обновлено 21 июля 2026, 23:24
2935
1 Comments
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков близок к смене клуба в ходе летнего трансферного окна.

По информации турецкого журналиста Эбубекира Джана, 28-летний украинец дал согласие на переход в «Трабзонспор». Сообщается, что вице-президент турецкого клуба Ибрагим Шахинкайя уже отправился в Испанию, чтобы завершить переговоры и согласовать все детали сделки.

Источник отмечает, что Цыганков является главной трансферной целью «Трабзонспора», опережая других кандидатов на усиление атаки. Ожидается, что переход может быть оформлен уже в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 36 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

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трансферы Трабзонспор Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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