Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Вингер готов перейти в «Трабзонспор»
Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков близок к смене клуба в ходе летнего трансферного окна.
По информации турецкого журналиста Эбубекира Джана, 28-летний украинец дал согласие на переход в «Трабзонспор». Сообщается, что вице-президент турецкого клуба Ибрагим Шахинкайя уже отправился в Испанию, чтобы завершить переговоры и согласовать все детали сделки.
Источник отмечает, что Цыганков является главной трансферной целью «Трабзонспора», опережая других кандидатов на усиление атаки. Ожидается, что переход может быть оформлен уже в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 36 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
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