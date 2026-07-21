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  4. Барселона получила два предложения по герою финала ЧМ-2026
Испания
21 июля 2026, 13:33 |
2116
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Барселона получила два предложения по герою финала ЧМ-2026

За Ферраном Торресом выстроилась очередь

21 июля 2026, 13:33 |
2116
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Барселона получила два предложения по герою финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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26-летний нападающий сборной Испании Ферран Торрес летом может сменить клуб.

Источник сообщает, что «Барселона» уже получила два предложения по футболисту – ПСЖ предложил 25 миллионов евро за его контракт, тогда как «Астон Вилла» выразила готовность заплатить за игрока вдвое больше.

На ЧМ-2026 Ферран Торрес принял участие в восьми матчах «Фурия Роха». На его счету лишь один гол, однако он стал решающим в финальном матче с Аргентиной (1:0).

Футболист перешёл в «Барселону» в 2022 году из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

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Андрей Плыгун Источник: El Nacional
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