Барселона получила два предложения по герою финала ЧМ-2026

26-летний нападающий сборной Испании Ферран Торрес летом может сменить клуб.

Источник сообщает, что «Барселона» уже получила два предложения по футболисту – ПСЖ предложил 25 миллионов евро за его контракт, тогда как «Астон Вилла» выразила готовность заплатить за игрока вдвое больше.

На ЧМ-2026 Ферран Торрес принял участие в восьми матчах «Фурия Роха». На его счету лишь один гол, однако он стал решающим в финальном матче с Аргентиной (1:0).

Футболист перешёл в «Барселону» в 2022 году из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.