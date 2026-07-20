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Франция
20 июля 2026, 21:23 | Обновлено 20 июля 2026, 21:24
1042
0

ПСЖ возвращает защитника сборной Франции

Люка Динь снова едет в Париж

20 июля 2026, 21:23 | Обновлено 20 июля 2026, 21:24
1042
0
ПСЖ возвращает защитника сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Динь
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Левый защитник сборной Франции Люка Динь возвращается в «ПСЖ».

Столичный клуб активировал клаусулы в контракте 32-летнего футболиста «Астон Виллы» и оформил все документы по трансферу. Соглашение с Динем будет рассчитано до лета 2029 года.

Ранее защитник играл в «Лилле», «Роме», «Барселоне» и «Эвертоне». Его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.

На завершившемся чемпионате мира Динь провел шесть матчей и запомнился фолом на Ламине Ямале в штрафной площади в полуфинале чемпионата мира.

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Люка Динь ПСЖ Астон Вилла трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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