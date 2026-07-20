Франция20 июля 2026, 21:23 | Обновлено 20 июля 2026, 21:24
1042
0
ПСЖ возвращает защитника сборной Франции
Люка Динь снова едет в Париж
20 июля 2026, 21:23 | Обновлено 20 июля 2026, 21:24
1042
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Левый защитник сборной Франции Люка Динь возвращается в «ПСЖ».
Столичный клуб активировал клаусулы в контракте 32-летнего футболиста «Астон Виллы» и оформил все документы по трансферу. Соглашение с Динем будет рассчитано до лета 2029 года.
Ранее защитник играл в «Лилле», «Роме», «Барселоне» и «Эвертоне». Его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.
На завершившемся чемпионате мира Динь провел шесть матчей и запомнился фолом на Ламине Ямале в штрафной площади в полуфинале чемпионата мира.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июля 2026, 11:00 0
Решающий гол в матче забил Торрес
Бокс | 20 июля 2026, 09:41 2
Хирн убежден, что Усик будет драться с Уайлдером
Футбол | 20.07.2026, 07:37
Футбол | 20.07.2026, 19:47
Футбол | 20.07.2026, 15:27
Комментарии 0
Популярные новости
19.07.2026, 09:12 3
20.07.2026, 04:12
19.07.2026, 08:13 84
19.07.2026, 03:05 17
20.07.2026, 06:56 20
19.07.2026, 07:17 3
20.07.2026, 01:05 2
18.07.2026, 17:31 6