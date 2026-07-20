ПСЖ возвращает защитника сборной Франции

Левый защитник сборной Франции Люка Динь возвращается в «ПСЖ».

Столичный клуб активировал клаусулы в контракте 32-летнего футболиста «Астон Виллы» и оформил все документы по трансферу. Соглашение с Динем будет рассчитано до лета 2029 года.

Ранее защитник играл в «Лилле», «Роме», «Барселоне» и «Эвертоне». Его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.

На завершившемся чемпионате мира Динь провел шесть матчей и запомнился фолом на Ламине Ямале в штрафной площади в полуфинале чемпионата мира.