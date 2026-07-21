Михайличенко объяснил, как вернуть молодых игроков, уехавших из Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко высказался по поводу проблемы массового отъезда из страны молодых футболистов.

«Многие из наших ребят уехали, и очень важно их удержать. На мой взгляд, около 50 процентов не вернутся обратно. Уехало очень много талантливых ребят. Но сделать так, чтобы они играли за сборную Украины, – очень важно. Нужно разговаривать с ними, с их родителями. И прежде всего показывать своей игрой, что мы на достойном уровне. Ведь не поехать на этот ЧМ, где играет каждая вторая команда...», – сказал он.