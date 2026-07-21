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Сборная УКРАИНЫ
21 июля 2026, 15:18 | Обновлено 21 июля 2026, 15:36
397
0

Михайличенко объяснил, как вернуть молодых игроков, уехавших из Украины

Сборная должна показывать высокие результаты

21 июля 2026, 15:18 | Обновлено 21 июля 2026, 15:36
397
0
Михайличенко объяснил, как вернуть молодых игроков, уехавших из Украины
ФК Динамо. Алексей Михайличенко
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Бывший главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко высказался по поводу проблемы массового отъезда из страны молодых футболистов.

«Многие из наших ребят уехали, и очень важно их удержать. На мой взгляд, около 50 процентов не вернутся обратно. Уехало очень много талантливых ребят. Но сделать так, чтобы они играли за сборную Украины, – очень важно. Нужно разговаривать с ними, с их родителями. И прежде всего показывать своей игрой, что мы на достойном уровне. Ведь не поехать на этот ЧМ, где играет каждая вторая команда...», – сказал он.

Сборная Украины не смогла пройти отбор на ЧМ-2026, уступив в финале отборочного турнира Швеции (1:3).

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сборная Украины по футболу Алексей Михайличенко
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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