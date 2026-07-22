Динамо оформило трансфер известного футболиста со второй попытки

Журналист Виктор Вацко раскрыл подробности перехода защитника львовских «Карпат» Алексея Сыча в киевское «Динамо».

По его словам, киевляне давно искали усиление на позицию правого защитника. Ранее клуб вел переговоры по поводу Сыча, но стороны не смогли договориться из-за финансовых условий. Также «Динамо» было близко к подписанию защитника из чемпионата Хорватии, однако сделка сорвалась.

По информации журналиста, «Динамо» договорилось с «Карпатами» о приобретении 50% экономических прав на футболиста и согласовало с ним личный контракт.