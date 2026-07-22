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  4. Динамо оформило трансфер известного футболиста со второй попытки
Чемпионат Украины
22 июля 2026, 02:32 |
237
0

Динамо оформило трансфер известного футболиста со второй попытки

Клуб оформит трансфер Сыча

22 июля 2026, 02:32 |
237
0
Динамо оформило трансфер известного футболиста со второй попытки
ФК Карпаты. Алексей Сыч
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Журналист Виктор Вацко раскрыл подробности перехода защитника львовских «Карпат» Алексея Сыча в киевское «Динамо».

По его словам, киевляне давно искали усиление на позицию правого защитника. Ранее клуб вел переговоры по поводу Сыча, но стороны не смогли договориться из-за финансовых условий. Также «Динамо» было близко к подписанию защитника из чемпионата Хорватии, однако сделка сорвалась.

По информации журналиста, «Динамо» договорилось с «Карпатами» о приобретении 50% экономических прав на футболиста и согласовало с ним личный контракт.

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Алексей Сыч трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Карпаты Львов Виктор Вацко
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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