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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 08:48 |
503
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе

Егор Цикало продолжит карьеру в Литве

21 июля 2026, 08:48 |
503
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
ФК Судува
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Литовский клуб «Судува» официально объявил о подписании контракта с украинским центральным защитником Егором Цикало. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По официальной информации, Цикало подписал контракт с новым клубом на два года — до лета 2028 года. В составе литовской команды Егор будет выступать под 16-м номером.

Цыкало за свою карьеру играл за молодёжные команды «Динамо», «Оболони» и «Колоса». В 2021 году присоединился к чешскому «Татрану». Далее в этой стране защитник выступал за клубы «Гирки-над-Йизероу», «Теплице» и «Опаву».

До недавнего времени Егор принадлежал «Теплице». В 2025 и 2026 годах чешский клуб отдавал его в аренду польским клубам «Рух» (Хожув) и «Сталь» (Мелец). В прошлом сезоне в составе «Стали» Егор провел 14 матчей, в которых забил один гол

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Судува Егор Цикало чемпионат Литвы по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Судува
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