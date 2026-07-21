ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе

Литовский клуб «Судува» официально объявил о подписании контракта с украинским центральным защитником Егором Цикало. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По официальной информации, Цикало подписал контракт с новым клубом на два года — до лета 2028 года. В составе литовской команды Егор будет выступать под 16-м номером.

Цыкало за свою карьеру играл за молодёжные команды «Динамо», «Оболони» и «Колоса». В 2021 году присоединился к чешскому «Татрану». Далее в этой стране защитник выступал за клубы «Гирки-над-Йизероу», «Теплице» и «Опаву».

До недавнего времени Егор принадлежал «Теплице». В 2025 и 2026 годах чешский клуб отдавал его в аренду польским клубам «Рух» (Хожув) и «Сталь» (Мелец). В прошлом сезоне в составе «Стали» Егор провел 14 матчей, в которых забил один гол