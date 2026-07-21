Жена Малиновского ответила туркам, которые критикуют Руслана

Жена Руслана Малиновского, Роксана, ответила турецким журналистам, считающим, что полузащитник подписал контракт с Трабзонспором только ради денег.

– Роксана, ты точно видела заявление турецкого журналиста, который назвал «ложью» слова Руслана о том, что он выбрал клуб из-за видения тренера. Журналист уверен, что все решили только деньги. Как вы отреагировали на этот случай?

– Я видела эту статью… Не знаю, видел ли ее Руслан. Он вообще не читает новости. Сейчас тем более, ведь продолжаются сборы, у них ежедневно по две тренировки. У Турции очень серьезный подход к подготовке. Особенно после отпуска, когда нужно снова входить в рабочий ритм. У него сейчас очень мало времени, мы даже почти не разговариваем. Я, напротив, стараюсь его не беспокоить, чтобы он максимально отдыхал и восстанавливался.

Думаю, что, во-первых, здесь могли повлиять трудности перевода. Может быть, его слова передали не совсем точно. А во-вторых, интервью, которое давал Руслан, по-видимому, было не столь развернутым. Как я уже говорила, на это решение повлияло все в комплексе.

– То есть слова о том, что ключевую роль сыграла заинтересованность главного тренера Трабзонспора – это правда, а не просто стандартные фразы для печати?

— Вот именно. Поэтому говорить, что он сказал неправду об интересе тренера, — неправильно. Я лично была свидетелем того, как он несколько раз говорил с наставником. Тренер действительно был очень заинтересован в его переходе. К примеру, перед трансфером в Аталанту Руслан ни разу не общался лично с Джан Пьеро Гасперини. Тогда переговоры в основном вели представители клуба. А здесь он напрямую разговаривал с тренером. И для Руслана это очень важно — понимать, что наставник хочет видеть тебя в своей команде.

Он никогда бы не перешел в клуб только потому, что там предложили хорошие деньги. Думаю, Руслан уже не раз доказал это своей карьерой. В Бельгии он прошел сложный путь и постепенно вырос до того уровня, на котором играет сейчас и позволил ему получить такой контракт. Это же не свалилось с неба. Его никогда не «проталкивали» ни в одну команду насильно. Он всегда переходил туда, где нужен был, где ценили его качества, работоспособность и способность быстро адаптироваться. Так что это точно не ложь.

Просто в том интервью, может быть, не прозвучало, что одним из факторов был и трехлетний контракт. А в 33 года, согласитесь, такое предложение очень выгодно. И если к этому прибавляется команда с амбициями, участие в еврокубках и огромное желание тренера видеть тебя в своем составе, то это веские аргументы. Если честно, ни этот журналист, ни кто-либо другой просто не знает всех деталей.

– Кстати, турецкий журналист тогда прямо сказал, что не верит в эту историю.

– Но ведь он даже не знает, какая у Руслана зарплата. Понимаешь, если бы существовали точные данные, тогда еще можно было бы делать выводы. Но в интернете могут написать все, что угодно. И, кстати, на сегодняшний день в сети нет достоверной информации об условиях контракта или зарплате Руслана. Журналисты выдвигают разные предположения. Я ничего не имею против, но в вопросах трансферных инсайдов я доверяю только Фабрицио Романо (улыбается). Многие хотят походить на него, но далеко не все имеют такой уровень доступа к информации. Если бы были обнародованы реальные цифры, тогда можно было бы анализировать что-то. А сейчас ничего точно неизвестно. Как в такой ситуации можно категорично заявлять, что все решили только деньги? Кто знает, может, он вообще согласился на более скромные условия? Никто этого не знает. Поэтому, чтобы делать такие громкие заявления, нужно хотя бы проверенные факты.

– Да, здесь я согласна.

– Именно так. Честно говоря, я даже не обращаю на это внимания. Для меня это точно не самое важное, – сказала Роксана.