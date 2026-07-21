«Невозможно отвести глаз». Самая сексуальная фанатка ЧМ показала топ бюст

Популярная бразильская модель и инфлюенсер Габриэла Моура, которую The Sun назвал «самой сексуальной болельщицей чемпионата мира», привлекла внимание новой публикацией в Instagram.

22-летняя девушка позировала в коротком желтом кружевном топе, облегающих джинсах и розовой шляпе.

«На самом деле я полностью проснулась», – подписала кадры модель.

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Подписчики засыпали Габриэлу комплиментами, назвав ее невероятно красивой. За страницей инфлюенсера следят более 3,1 миллиона пользователей.

Во время чемпионата мира Моура активно поддерживала сборную Бразилии и публиковала фотографии с матчей команды.