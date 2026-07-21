«Невозможно отвести глаз». Самая сексуальная фанатка ЧМ показала топ бюст
Бразильская модель Габриэла Моура восхитила поклонников новой фотосессией
Популярная бразильская модель и инфлюенсер Габриэла Моура, которую The Sun назвал «самой сексуальной болельщицей чемпионата мира», привлекла внимание новой публикацией в Instagram.
22-летняя девушка позировала в коротком желтом кружевном топе, облегающих джинсах и розовой шляпе.
«На самом деле я полностью проснулась», – подписала кадры модель.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Подписчики засыпали Габриэлу комплиментами, назвав ее невероятно красивой. За страницей инфлюенсера следят более 3,1 миллиона пользователей.
Во время чемпионата мира Моура активно поддерживала сборную Бразилии и публиковала фотографии с матчей команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первое место сохранил форвард сборной Англии Гарри Кейн
Хирн убежден, что Усик будет драться с Уайлдером