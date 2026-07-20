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  4. ВИДЕО. Мбаппе устроил безумный поцелуй со звездой Элиты после финала ЧМ
Испания
20 июля 2026, 21:29 | Обновлено 20 июля 2026, 21:51
1562
0

ВИДЕО. Мбаппе устроил безумный поцелуй со звездой Элиты после финала ЧМ

Килиан и Эстер Эспосито окончательно подогрели слухи о своем романе

20 июля 2026, 21:29 | Обновлено 20 июля 2026, 21:51
1562
0
ВИДЕО. Мбаппе устроил безумный поцелуй со звездой Элиты после финала ЧМ
Instagram. Килиан Мбаппе и Эстер Эспосито
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе бурно отметил завершение чемпионата мира.

После финального матча французский футболист отправился на вечеринку, где его заметили вместе с известной испанской актрисой Эстер Экспосито – звездой сериала Netflix «Элита».

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В объектив одного из гостей попал особенно пикантный момент: Мбаппе и Экспосито не скрывали чувств и слились в страстном поцелуе прямо посреди вечеринки. Судя по кадрам, пара практически не отходила друг от друга и провела значительную часть вечера вместе.

Видео мгновенно разлетелось по социальным сетям и вызвало бурную реакцию болельщиков. Ранее Килиана и Эстер уже неоднократно замечали вместе, однако они до сих пор официально не подтверждали свои отношения.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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