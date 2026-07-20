ВИДЕО. Мбаппе устроил безумный поцелуй со звездой Элиты после финала ЧМ

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе бурно отметил завершение чемпионата мира.

После финального матча французский футболист отправился на вечеринку, где его заметили вместе с известной испанской актрисой Эстер Экспосито – звездой сериала Netflix «Элита».

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В объектив одного из гостей попал особенно пикантный момент: Мбаппе и Экспосито не скрывали чувств и слились в страстном поцелуе прямо посреди вечеринки. Судя по кадрам, пара практически не отходила друг от друга и провела значительную часть вечера вместе.

Видео мгновенно разлетелось по социальным сетям и вызвало бурную реакцию болельщиков. Ранее Килиана и Эстер уже неоднократно замечали вместе, однако они до сих пор официально не подтверждали свои отношения.