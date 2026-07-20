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Чемпионат мира
20 июля 2026, 20:29 |
2194
7

Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными

Еще четыре года назад было в два раза меньше участников

20 июля 2026, 20:29 |
2194
7 Comments
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино
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Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес объявил, что в чемпионате мира по футболу 2030 года примут участие 64 команды, а не 48, как было в 2026 году на полях Северной Америки.

Он также подтвердил, что старт турнира состоится в Уругвае, Аргентине и Парагвае в ознаменование столетия чемпионата мира, после чего он переместится на основные стадионы в Испании, Португалии и Марокко.

Напомним, что в 2026 году ФИФА увеличила количество участников турнира с 32 до 48.

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КОНМЕБОЛ ФИФА ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2030 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Touchline
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Комментарии 7
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Инфантино с ле́гкостью готов обменять спортивные принципы на выгоду для себя, он давно торгует своей честью, совестью, убеждениями которых у него и не было в обмен на зеле́ные бумажки.
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+3
Нехай грають, більше матчів краще для вболівальників
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+3
Наконец-то Сан  Марино сможет выйти на ЧМ !
Ответить
+2
А чому не 128? 
Ответить
+1
Ну і нехай. 
Ответить
+1
Ну як так,не врахували мою думку-я просив 200.Я думаю поміняти формат 7 на 7 і грати 3 матчі в день,мінімум.
Ответить
0
Кому то очень нужны голоса на выборах.
Ответить
-2
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