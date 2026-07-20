Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес объявил, что в чемпионате мира по футболу 2030 года примут участие 64 команды, а не 48, как было в 2026 году на полях Северной Америки.

Он также подтвердил, что старт турнира состоится в Уругвае, Аргентине и Парагвае в ознаменование столетия чемпионата мира, после чего он переместится на основные стадионы в Испании, Португалии и Марокко.

Напомним, что в 2026 году ФИФА увеличила количество участников турнира с 32 до 48.