Чемпионат мира20 июля 2026, 20:29 |
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Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
Еще четыре года назад было в два раза меньше участников
20 июля 2026, 20:29 |
2194
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Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес объявил, что в чемпионате мира по футболу 2030 года примут участие 64 команды, а не 48, как было в 2026 году на полях Северной Америки.
Он также подтвердил, что старт турнира состоится в Уругвае, Аргентине и Парагвае в ознаменование столетия чемпионата мира, после чего он переместится на основные стадионы в Испании, Португалии и Марокко.
Напомним, что в 2026 году ФИФА увеличила количество участников турнира с 32 до 48.
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Комментарии 7
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Инфантино с ле́гкостью готов обменять спортивные принципы на выгоду для себя, он давно торгует своей честью, совестью, убеждениями которых у него и не было в обмен на зеле́ные бумажки.
Нехай грають, більше матчів краще для вболівальників
Наконец-то Сан Марино сможет выйти на ЧМ !
А чому не 128?
Ну і нехай.
Ну як так,не врахували мою думку-я просив 200.Я думаю поміняти формат 7 на 7 і грати 3 матчі в день,мінімум.
Кому то очень нужны голоса на выборах.
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