Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10 фантастических совпадений триумфов Испании на ЧМ-2010 и ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 19:41 |
1072
0

10 фантастических совпадений триумфов Испании на ЧМ-2010 и ЧМ-2026

История закольцевалась

20 июля 2026, 19:41 |
1072
0
10 фантастических совпадений триумфов Испании на ЧМ-2010 и ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Футбольный мир удивлен историей фотосессии форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, купающего младенца, Ламина Ямаля, который 19 лет спустя выиграл чемпионат мира, забрав титул у своего кумира.

Еще более невероятные совпадения в чемпионских титулах сборной Испании 2010 и 2026 годов.

Оба турнира стартовали в один день, 11 июня матчем ЮАР против Мексики. Испанцы – действующие чемпионы Европы и по жеребьевке попали в группу Н. Тогда и сейчас Жозе Моуриньо только-только возглавил «Реал», а в заявке «фурии рохи» – восемь футболистов «Барселоны».

Испания провально стартовала оба раза (поражение от Швейцарии/ничья с Кабо-Верде), а в заключительном матче группового этапа обыграла команду Марсело Бьелсы (Чили/Уругвай). На стадии 1/8 финала оба раза победы над Португалией с Криштиану Роналду в составе со счетом 1:0.

И наконец, в финале ЧМ Испания вырвала победу со счетом 1:0 во втором дополнительном тайме (Нидерланды/Аргентина).

По теме:
«Аргентина была никакая». Блохин поделился впечатлениями от финала ЧМ
ФОТО. Джанни, как же так? Трампа вырезали с фото ликующей сборной Испании
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
сборная Испании по футболу ЧМ-2010 по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Бокс | 20 июля 2026, 09:41 2
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя

Хирн убежден, что Усик будет драться с Уайлдером

Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Футбол | 20 июля 2026, 08:22 10
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании

Футболист не вернется в Аргентину, а отправится в США

Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Футбол | 20.07.2026, 11:00
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
Футбол | 20.07.2026, 15:21
Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Футбол | 20.07.2026, 20:07
Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 17
Футбол
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
20.07.2026, 08:39 4
Бокс
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 3
Бокс
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 68
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем