10 фантастических совпадений триумфов Испании на ЧМ-2010 и ЧМ-2026
История закольцевалась
Футбольный мир удивлен историей фотосессии форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, купающего младенца, Ламина Ямаля, который 19 лет спустя выиграл чемпионат мира, забрав титул у своего кумира.
Еще более невероятные совпадения в чемпионских титулах сборной Испании 2010 и 2026 годов.
Оба турнира стартовали в один день, 11 июня матчем ЮАР против Мексики. Испанцы – действующие чемпионы Европы и по жеребьевке попали в группу Н. Тогда и сейчас Жозе Моуриньо только-только возглавил «Реал», а в заявке «фурии рохи» – восемь футболистов «Барселоны».
Испания провально стартовала оба раза (поражение от Швейцарии/ничья с Кабо-Верде), а в заключительном матче группового этапа обыграла команду Марсело Бьелсы (Чили/Уругвай). На стадии 1/8 финала оба раза победы над Португалией с Криштиану Роналду в составе со счетом 1:0.
И наконец, в финале ЧМ Испания вырвала победу со счетом 1:0 во втором дополнительном тайме (Нидерланды/Аргентина).
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