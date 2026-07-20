10 фантастических совпадений триумфов Испании на ЧМ-2010 и ЧМ-2026

Футбольный мир удивлен историей фотосессии форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, купающего младенца, Ламина Ямаля, который 19 лет спустя выиграл чемпионат мира, забрав титул у своего кумира.

Еще более невероятные совпадения в чемпионских титулах сборной Испании 2010 и 2026 годов.

Оба турнира стартовали в один день, 11 июня матчем ЮАР против Мексики. Испанцы – действующие чемпионы Европы и по жеребьевке попали в группу Н. Тогда и сейчас Жозе Моуриньо только-только возглавил «Реал», а в заявке «фурии рохи» – восемь футболистов «Барселоны».

Испания провально стартовала оба раза (поражение от Швейцарии/ничья с Кабо-Верде), а в заключительном матче группового этапа обыграла команду Марсело Бьелсы (Чили/Уругвай). На стадии 1/8 финала оба раза победы над Португалией с Криштиану Роналду в составе со счетом 1:0.

И наконец, в финале ЧМ Испания вырвала победу со счетом 1:0 во втором дополнительном тайме (Нидерланды/Аргентина).