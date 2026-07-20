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Лига Европы
20 июля 2026, 19:08 |
204
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – ПАОК

Встреча состоится 23 июля в Польше

20 июля 2026, 19:08 |
204
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – ПАОК
ФК Динамо
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23 июля киевское «Динамо» проведет первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27.

Соперником украинской команды станет греческий ПАОК. Поединок состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашняя встреча для «Динамо» начнется в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч команды состоится 30 июля в Греции. По итогам двух встреч победитель пары выйдет в следующий раунд квалификации, где сыграет против победителя противостояния между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю».

Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию матча на телеканале 2+2, а также на YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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