23 июля киевское «Динамо» проведет первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы сезона 2026/27.

Соперником украинской команды станет греческий ПАОК. Поединок состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашняя встреча для «Динамо» начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Ответный матч команды состоится 30 июля в Греции. По итогам двух встреч победитель пары выйдет в следующий раунд квалификации, где сыграет против победителя противостояния между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю».

Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию матча на телеканале 2+2, а также на YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.