5 испанцев и Месси в символической сборной ЧМ-2026
Sofascore представил свой вариант лучшей команды мундиаля
Статистический портал Sofascore составил символическую сборную чемпионата мира 2026 года.
Позиции в виртуальной команде заняли футболисты с самыми высокими оценками по ходу турнира. В итоге вся линия обороны и позиция опорного полузащитника оказались за испанцами, чемпионами мира, а самая высокая оценка в символической сборной у лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.
Символическая сборная ЧМ-2026 от Sofascore:
Грегор Кобель (Швейцария) – Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья – Родри (все – Испания), Усман Дембеле (Франция), Джуд Беллингем (Англия) – Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
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