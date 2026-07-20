5 испанцев и Месси в символической сборной ЧМ-2026

Статистический портал Sofascore составил символическую сборную чемпионата мира 2026 года.

Позиции в виртуальной команде заняли футболисты с самыми высокими оценками по ходу турнира. В итоге вся линия обороны и позиция опорного полузащитника оказались за испанцами, чемпионами мира, а самая высокая оценка в символической сборной у лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

Символическая сборная ЧМ-2026 от Sofascore:

Грегор Кобель (Швейцария) – Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья – Родри (все – Испания), Усман Дембеле (Франция), Джуд Беллингем (Англия) – Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).