Самый быстрый гол на ЧМ-2026 забил парагваец Матиас Галарса

На ЧМ-2026 команды не особо часто радовали болельщиков быстрыми голами. Так до 10-й минуты было забито всего 24 мяча (7,8%). Самым «шустрым» оказался 24-летний полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса, которому понадобилась 1 минута 4 секунды, чтобы открыть счет в поединке с Турцией. А самый быстрый «самострел» совершил тунисский хавбек Эльес Схири – на 3-й минуте матча с Нидерландами.

Куда чаще забивались голы в концовке матчей. 40 раз мяч побывал в воротах в компенсированное время игры (13,0%) плюс еще 8 – в экстратаймах (2,6%). Позже всех отличился хавбек сборной Бельгии Юри Тилеманс, забивший с пенальти Сенегалу на 120+5-й минуте. А в основное время матча - австрийский форвард Марко Арнаутович, также с 11-метровой отметки поразивший ворота Иордании на 90+12-й минуте. Автором же самого позднего автогола стал защитник сборной Кабо-Верде Дини, который забил в свои ворота на 111-й минуте матча с Аргентиной.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ