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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 13:21 | Обновлено 21 июля 2026, 13:33
613
0

Костюк отказался от футболиста Динамо, который может уехать в Европу

В услугах 23-летнего вингера Самбы Диалло заинтересованы команды из чемпионата Албании

21 июля 2026, 13:21 | Обновлено 21 июля 2026, 13:33
613
0
Костюк отказался от футболиста Динамо, который может уехать в Европу
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк решил отказаться от услуг вингера Самбы Диалло, который не сумел впечатлить наставника во время сборов.

«Бело-синие» планируют найти новый клуб для 23-летнего легионера, при этом рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер футболиста из Сенегала.

По информации источника, в услугах вингера заинтересованы несколько команд из чемпионата Албании, которые ставят амбициозные цели в новом сезоне.

Диалло останется в составе «Динамо», но будет переведен в расположение команды U-21, если киевский клуб не сможет найти новые варианты для трудоустройства игрока.

Самба присоединился к «бело-синим» в июле 2021 года, но в составе первой команды провел всего 17 матчей (один гол). Выступал на правах аренды за львовский «Рух» и израильский «Хапоэль» Тель-Авив.

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Динамо Киев Игорь Костюк Самба Диалло чемпионат Албании по футболу трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
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