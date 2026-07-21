Костюк отказался от футболиста Динамо, который может уехать в Европу
В услугах 23-летнего вингера Самбы Диалло заинтересованы команды из чемпионата Албании
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк решил отказаться от услуг вингера Самбы Диалло, который не сумел впечатлить наставника во время сборов.
«Бело-синие» планируют найти новый клуб для 23-летнего легионера, при этом рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер футболиста из Сенегала.
По информации источника, в услугах вингера заинтересованы несколько команд из чемпионата Албании, которые ставят амбициозные цели в новом сезоне.
Диалло останется в составе «Динамо», но будет переведен в расположение команды U-21, если киевский клуб не сможет найти новые варианты для трудоустройства игрока.
Самба присоединился к «бело-синим» в июле 2021 года, но в составе первой команды провел всего 17 матчей (один гол). Выступал на правах аренды за львовский «Рух» и израильский «Хапоэль» Тель-Авив.
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