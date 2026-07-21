Костюк отказался от футболиста Динамо, который может уехать в Европу

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк решил отказаться от услуг вингера Самбы Диалло, который не сумел впечатлить наставника во время сборов.

«Бело-синие» планируют найти новый клуб для 23-летнего легионера, при этом рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер футболиста из Сенегала.

По информации источника, в услугах вингера заинтересованы несколько команд из чемпионата Албании, которые ставят амбициозные цели в новом сезоне.

Диалло останется в составе «Динамо», но будет переведен в расположение команды U-21, если киевский клуб не сможет найти новые варианты для трудоустройства игрока.

Самба присоединился к «бело-синим» в июле 2021 года, но в составе первой команды провел всего 17 матчей (один гол). Выступал на правах аренды за львовский «Рух» и израильский «Хапоэль» Тель-Авив.