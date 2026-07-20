«Зачем они нужны?» В Турции сделали странное заявление о Малиновском

Легенда «Трабзонспора» и спортивный журналист Неджми Перекли подверг критике трансферную работу клуба из Трабзона, который летом подписал уже десять футболистов.

«На этот раз в полузащиту снова взяли слишком много игроков. Зачем они нужны? На мой взгляд, и вы сами это увидите, как только «Трабзонспор» выйдет на матч чемпионата, в полузащите будут играть только недавно приобретенный украинец Малиновский и Фолькарелли.

Это значит, что здесь есть проблема. О чем мы всегда говорим? В полузащите нужен игрок, который будет работать на износ, повысит темп игры и самое главное будет мозгом и лидером. Если у этого украинца эти качества – хорошо, иначе ни один из нынешних или будущих новичков не сможет легко пробиться в состав», – сказал Перекли в интервью Gunebakis.

Сообщалось, что ранее с предостережением к Малиновскому обратился Александр Зубков.