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  4. «Зачем они нужны?» В Турции сделали странное заявление о Малиновском
Турция
20 июля 2026, 15:06 |
1343
0

«Зачем они нужны?» В Турции сделали странное заявление о Малиновском

Неджми Перекли разочарован трансферной политикой «Трабзонспора»

20 июля 2026, 15:06 |
1343
0
«Зачем они нужны?» В Турции сделали странное заявление о Малиновском
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Легенда «Трабзонспора» и спортивный журналист Неджми Перекли подверг критике трансферную работу клуба из Трабзона, который летом подписал уже десять футболистов.

«На этот раз в полузащиту снова взяли слишком много игроков. Зачем они нужны? На мой взгляд, и вы сами это увидите, как только «Трабзонспор» выйдет на матч чемпионата, в полузащите будут играть только недавно приобретенный украинец Малиновский и Фолькарелли.

Это значит, что здесь есть проблема. О чем мы всегда говорим? В полузащите нужен игрок, который будет работать на износ, повысит темп игры и самое главное будет мозгом и лидером. Если у этого украинца эти качества – хорошо, иначе ни один из нынешних или будущих новичков не сможет легко пробиться в состав», – сказал Перекли в интервью Gunebakis.

Сообщалось, что ранее с предостережением к Малиновскому обратился Александр Зубков.

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Трабзонспор трансферы чемпионат Турции по футболу Руслан Малиновский
Антон Романенко Источник: Günebakış Haber
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