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  4. Большая проблема. Зубков обратился с предостережением к Малиновскому
Турция
13 июля 2026, 10:28 |
1070
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Большая проблема. Зубков обратился с предостережением к Малиновскому

Александр предупредил Руслана, с чем тому придется столкнуться

13 июля 2026, 10:28 |
1070
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Большая проблема. Зубков обратился с предостережением к Малиновскому
ФК АЕК Афины. Александр Зубков
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Украинский вингер греческого АЕКа Александр Зубков назвал главную проблему, с которой придется столкнуться его партнеру в национальной сборной Руслану Малиновскому после перехода в «Трабзонспор».

Как сообщает Taka Gazete, 29-летний игрок, выступавший за турецкий клуб полтора года, рассказал, что в Трабзоне нет школы, в которой бы преподавали уроки на английском. Поэтому дети Зубкова не могли получать нормальное образование.

Отмечается, что Александр по-прежнему часто поднимал этот вопрос. Теперь же с этой проблемой должна столкнуться и семья Малиновского, подписавшего с «Трабзонспором» контракт сроком на три года.

Ранее Зубков разочаровал «Трабзонспор» своим поступком.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков Руслан Малиновский
Антон Романенко Источник: Taka Gazetesi
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