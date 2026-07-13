Большая проблема. Зубков обратился с предостережением к Малиновскому
Александр предупредил Руслана, с чем тому придется столкнуться
Украинский вингер греческого АЕКа Александр Зубков назвал главную проблему, с которой придется столкнуться его партнеру в национальной сборной Руслану Малиновскому после перехода в «Трабзонспор».
Как сообщает Taka Gazete, 29-летний игрок, выступавший за турецкий клуб полтора года, рассказал, что в Трабзоне нет школы, в которой бы преподавали уроки на английском. Поэтому дети Зубкова не могли получать нормальное образование.
Отмечается, что Александр по-прежнему часто поднимал этот вопрос. Теперь же с этой проблемой должна столкнуться и семья Малиновского, подписавшего с «Трабзонспором» контракт сроком на три года.
Ранее Зубков разочаровал «Трабзонспор» своим поступком.
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