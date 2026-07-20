Чемпионат мира20 июля 2026, 14:19 | Обновлено 20 июля 2026, 14:26
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Самым молодым участником финала ЧМ-2026 стал Ламин Ямаль
Матч с Аргентиной испанский форвард провел в 19 лет 6 дней
20 июля 2026, 14:19 | Обновлено 20 июля 2026, 14:26
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Самым молодым участником финала ЧМ-2026 стал нападающий сборной Испании Ламин Ямаль. Поединок с Аргентиной (1:0) он провел в 19 лет 6 дней. Компанию Ямалю составил еще один футболист «Фурии Рохи» защитник Пау Кубарси, вышедший на матч с аргентинцами в 19 лет 178 дней. В более юном возрасте играли в финалах только бразилец Пеле на ЧМ-1958 и итальянец Джузеппе Бергоми на ЧМ-1986.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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