Самым молодым участником финала ЧМ-2026 стал Ламин Ямаль

Самым молодым участником финала ЧМ-2026 стал нападающий сборной Испании Ламин Ямаль. Поединок с Аргентиной (1:0) он провел в 19 лет 6 дней. Компанию Ямалю составил еще один футболист «Фурии Рохи» защитник Пау Кубарси, вышедший на матч с аргентинцами в 19 лет 178 дней. В более юном возрасте играли в финалах только бразилец Пеле на ЧМ-1958 и итальянец Джузеппе Бергоми на ЧМ-1986.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ