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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 21:47 |
1534
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Динамо планирует громкий обмен футболистами в рамках УПЛ

Рубчинский может перейти в «Карпаты», а Сыч – в Киев

20 июля 2026, 21:47 |
1534
1 Comments
Динамо планирует громкий обмен футболистами в рамках УПЛ
УАФ. Алексей Сыч
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Киевское «Динамо» и львовские «Карпаты» могут осуществить обмен игроками во время летнего трансферного окна.

По информации источников, стороны обсуждают возможную сделку, по которой в столичный клуб перейдет правый украинский защитник Алексей Сыч, а в обратном направлении отправится полузащитник сборной Украины Валентин Рубчинский.

Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.

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Динамо Киев Карпаты Львов Игорь Костюк ТаТоТаке Алексей Сыч
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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хорошая идея.
правда Сыч после травмы стал тяжеловат
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