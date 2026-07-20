Динамо планирует громкий обмен футболистами в рамках УПЛ

Киевское «Динамо» и львовские «Карпаты» могут осуществить обмен игроками во время летнего трансферного окна.

По информации источников, стороны обсуждают возможную сделку, по которой в столичный клуб перейдет правый украинский защитник Алексей Сыч, а в обратном направлении отправится полузащитник сборной Украины Валентин Рубчинский.

Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.