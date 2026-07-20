Украина. Премьер лига20 июля 2026, 21:47 |
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Динамо планирует громкий обмен футболистами в рамках УПЛ
Рубчинский может перейти в «Карпаты», а Сыч – в Киев
20 июля 2026, 21:47 |
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Киевское «Динамо» и львовские «Карпаты» могут осуществить обмен игроками во время летнего трансферного окна.
По информации источников, стороны обсуждают возможную сделку, по которой в столичный клуб перейдет правый украинский защитник Алексей Сыч, а в обратном направлении отправится полузащитник сборной Украины Валентин Рубчинский.
Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.
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