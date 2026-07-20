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  4. РОДРИ: «Я просто хочу поблагодарить Бога»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 16:01 |
115
0

РОДРИ: «Я просто хочу поблагодарить Бога»

Полузащитник сборной Испании прокомментировал победу над Аргентиной

20 июля 2026, 16:01 |
115
0
РОДРИ: «Я просто хочу поблагодарить Бога»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Опорный полузащитник и капитан сборной Испании Родри прокомментировал победу над сборной Аргентины (1:0 в дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Мы сейчас на седьмом небе от счастья. Я просто хочу поблагодарить Бога за всё, что Он мне дал. Эта команда — невероятная. Испания стала двукратным чемпионом мира.

Это самый сложный турнир в истории чемпионатов мира. Мы победили великую Аргентину, в составе которой играет Месси — лучший футболист в истории.

Мы всегда идем до конца. В конце концов Бог вознаграждает тебя за это. Мы не боялись быть смелыми.

Моя травма? Хотелось бы, чтобы следующие поколения увидели: игрок может коснуться неба, оказаться в аду, а потом снова вернуться. Это история преодоления.

«Золотой мяч»? Ты запоминаешь моменты, когда люди тебя поддерживают и остаются рядом. Есть много тех, кто тебя не знает, но я чувствовал поддержку многих людей. Особенно в Испании».

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Дмитрий Вус Источник: AS
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